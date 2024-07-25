Это позволит привлечь дополнительную технику
Из-за проливных дождей в Улан-Удэ введён режим «Повышенная готовность». Об этом вечером 25 июля сообщил в своём Telegram-канале мэр Игорь Шутенков.
- За последние сутки выпало 33 мм осадков, это больше половины ежемесячной нормы. С начала недели, круглосуточно комбинат по благоустройству работает на улицах города и откачивает с помощью вакуумных машин и мотопомп воду с дорог и тротуаров, - написал мэр.
Режим повышенной готовности позволит подключить для ликвидации последствий стихии дополнительную технику МУП «Управление трамвая», МУП «Водоканала» и других организаций.
- Мы справимся! – подчеркнул Игорь Шутенков.
В Улан-Удэ введён режим повышенной готовности из-за дождей
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