В Улан-Удэ введён режим повышенной готовности из-за дождей

Это позволит привлечь дополнительную технику



Из-за проливных дождей в Улан-Удэ введён режим «Повышенная готовность». Об этом вечером 25 июля сообщил в своём Telegram-канале мэр Игорь Шутенков.



- За последние сутки выпало 33 мм осадков, это больше половины ежемесячной нормы. С начала недели, круглосуточно комбинат по благоустройству работает на улицах города и откачивает с помощью вакуумных машин и мотопомп воду с дорог и тротуаров, - написал мэр.



Режим повышенной готовности позволит подключить для ликвидации последствий стихии дополнительную технику МУП «Управление трамвая», МУП «Водоканала» и других организаций.



- Мы справимся! – подчеркнул Игорь Шутенков.

