Женщина проходила обучение, но экзамены не сдала и решила купить поддельное удостоверение
Еравнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, разъезжавшей с поддельными водительскими правами.
Установлено, что женщина купила автомобиль для семейных нужд, прошла обучение в автошколе, но экзамены завалила. В ноябре 2023 года она решила, что купить поддельное удостоверение проще, чем сдать экзамены в ГИБДД. Через объявление в интернете заказала водительское удостоверение на своё имя, оплатив 20 тысяч рублей неизвестному человеку. Позже по почте она получила поддельное водительское удостоверение.
В апреле 2024 года женщина предъявила сотрудникам ГИБДД документы на машину, в том числе поддельное удостоверение. По специализированной базе было установлено, что водительское удостоверение выдано на имя другого человека, проживающего в другом регионе. По результатам экспертизы водительское удостоверение изготовлено не производством Гознак, значит, является поддельным.
При этом подсудимая ранее, в 2023 году уже была осуждена за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения.
- Суд пришёл к выводу, что раннее назначенное наказание по предыдущему приговору в виде ограничения свободы не возымело должного воздействия на исправление подсудимой, поскольку она надлежащих выводов не сделала и вновь приобрела поддельное водительское удостоверение, совершив аналогичное преступление. С учётом данных обстоятельств, суд решил, что исправление подсудимой возможно при назначении ей более строгого вида наказания, - сообщили в суде.
Приговором суда подсудимая была признана виновной, ей назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
Жительница Бурятии дважды покупала поддельные права и дважды попалась
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