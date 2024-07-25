Жительница Бурятии дважды покупала поддельные права и дважды попалась

Женщина проходила обучение, но экзамены не сдала и решила купить поддельное удостоверение



Еравнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, разъезжавшей с поддельными водительскими правами.



Установлено, что женщина купила автомобиль для семейных нужд, прошла обучение в автошколе, но экзамены завалила. В ноябре 2023 года она решила, что купить поддельное удостоверение проще, чем сдать экзамены в ГИБДД. Через объявление в интернете заказала водительское удостоверение на своё имя, оплатив 20 тысяч рублей неизвестному человеку. Позже по почте она получила поддельное водительское удостоверение.



В апреле 2024 года женщина предъявила сотрудникам ГИБДД документы на машину, в том числе поддельное удостоверение. По специализированной базе было установлено, что водительское удостоверение выдано на имя другого человека, проживающего в другом регионе. По результатам экспертизы водительское удостоверение изготовлено не производством Гознак, значит, является поддельным.



При этом подсудимая ранее, в 2023 году уже была осуждена за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения.



- Суд пришёл к выводу, что раннее назначенное наказание по предыдущему приговору в виде ограничения свободы не возымело должного воздействия на исправление подсудимой, поскольку она надлежащих выводов не сделала и вновь приобрела поддельное водительское удостоверение, совершив аналогичное преступление. С учётом данных обстоятельств, суд решил, что исправление подсудимой возможно при назначении ей более строгого вида наказания, - сообщили в суде.



Приговором суда подсудимая была признана виновной, ей назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев.



Приговор не вступил в законную силу.





