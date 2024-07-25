25 июля

24 июля

Популярное

Жительница Бурятии дважды покупала поддельные права и дважды попалась

Жительница Бурятии дважды покупала поддельные права и дважды попалась
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина проходила обучение, но экзамены не сдала и решила купить поддельное удостоверение

Еравнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, разъезжавшей с поддельными водительскими правами.

Установлено, что женщина купила автомобиль для семейных нужд, прошла обучение в автошколе, но экзамены завалила. В ноябре 2023 года она решила, что купить поддельное удостоверение проще, чем сдать экзамены в ГИБДД. Через объявление в интернете заказала водительское удостоверение на своё имя, оплатив 20 тысяч рублей неизвестному человеку. Позже по почте она получила поддельное водительское удостоверение.

В апреле 2024 года женщина предъявила сотрудникам ГИБДД документы на машину, в том числе поддельное удостоверение. По специализированной базе было установлено, что водительское удостоверение выдано на имя другого человека, проживающего в другом регионе. По результатам экспертизы водительское удостоверение изготовлено не производством Гознак, значит, является поддельным.

При этом подсудимая ранее, в 2023 году уже была осуждена за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения.

- Суд пришёл к выводу, что раннее назначенное наказание по предыдущему приговору в виде ограничения свободы не возымело должного воздействия на исправление подсудимой, поскольку она надлежащих выводов не сделала и вновь приобрела поддельное водительское удостоверение, совершив аналогичное преступление. С учётом данных обстоятельств, суд решил, что исправление подсудимой возможно при назначении ей более строгого вида наказания, - сообщили в суде.

Приговором суда подсудимая была признана виновной, ей назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.


поддельные документы водительские удостоверения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии изменится расписание электрички
На севере Бурятии изменится расписание электрички
Общество, 25.07.2024
Пригородный поезд идёт из Нового Уояна до Северобайкальска
В Улан-Удэ завтра частично отключат свет
В Улан-Удэ завтра частично отключат свет
Общество, 25.07.2024
Его не будет на нескольких улицах
Создано забайкальское меню из 20 блюд и 8 десертов
Создано забайкальское меню из 20 блюд и 8 десертов
Общество, 25.07.2024
Его разработали шеф-повара по итогам гастрономического фестиваля
На юге Байкала создадут «управляемый сель»
На юге Байкала создадут «управляемый сель»
Общество, 25.07.2024
Для защиты озера учёные просчитают сценарии и представят «цифрового двойника»
Горбольница в Улан-Удэ включена в программу «Доступное арендное жильё»
Горбольница в Улан-Удэ включена в программу «Доступное арендное жильё»
Общество, 25.07.2024
Правительство Бурятии выделит 8 арендных квартир в строящемся доме
Жительница Бурятии дважды покупала поддельные права и дважды попалась
Жительница Бурятии дважды покупала поддельные права и дважды попалась
Общество, 25.07.2024
Женщина проходила обучение, но экзамены не сдала и решила купить поддельное удостоверение
В Бурятии 13 человек заболели клещевым энцефалитом
В Бурятии 13 человек заболели клещевым энцефалитом
Общество, 25.07.2024
Они не были привиты против инфекции
Улан-удэнцам возвращают горячую воду
Улан-удэнцам возвращают горячую воду
Общество, 25.07.2024
ГВС в городе не было десять дней
Собаки в райцентре в Бурятии бросаются на людей
Собаки в райцентре в Бурятии бросаются на людей
Общество, 25.07.2024
По словам местных жителей, несовершеннолетние уже боятся ходить по улице
Борцы Бурятии готовятся к первенству России
Борцы Бурятии готовятся к первенству России
Общество, 25.07.2024
Озвучен примерный предварительный состав сборной республики
С улиц Улан-Удэ откачивают воду
С улиц Улан-Удэ откачивают воду
Общество, 25.07.2024

Также устанавливают мотопомпы

Улан-удэнцы назвали топ тревожных «звоночков» на собеседованиях
Улан-удэнцы назвали топ тревожных «звоночков» на собеседованиях
Общество, 25.07.2024
Соискатели рассказали, что их настораживает при устройстве на работу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^