«Почти как перед Новым годом»: Улан-Удэ встал в адских пробках из-за дождя

Движение в городе парализовало



В столице Бурятии почти весь день льёт дождь. На дорогах снова образовались настоящие озёра. Пешеходы пробираются по улицам вплавь, а автомобилисты стоят в огромных 9-балльных пробках и оставляют забавные комментарии о них в одном из популярных приложений.



Кто-то, к примеру, предлагает обменять машину на зонтик или лодку. Другие советуют вообще не уезжать домой с работы – мол, чего авто гонять. «Водопады в Бурятии прекрасны», «Самое время пересесть на коня», «Кто льёт воду? Закройте кран – нас топит», «Почти как перед Новым годом», – состязаются в остроумии улан-удэнцы. А некоторые продают «чистую машину как из салона».



В соцсетях пишут, что движение в городе парализовало. Простаивают и трамваи. Из-за непогоды ближе к концу рабочего дня, когда все уже засобирались домой, закрыли движение с круговой развязки в 20А квартале и с остановки «Лицей» на улицы Ключевская и Сахьяновой.



Коммунальщики вовсю расхлёбывают последствия обильных осадков.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил к устранению последствий дождей привлечь дополнительную технику



- По данным Gismetio за сутки в Улан-Удэ (на 17:00) выпало 30 мм осадков дождя, что привело к образованию больших луж и множеству размывов на городских дорогах. В связи с этим, Игорем Шутенковым принято решение о привлечении дополнительной техники сторонних организаций для откачки дождевой воды и грейдеров дорожных служб, - сообщили в администрации города.



Городские коммунальщики продолжают устранять образовавшиеся лужи и промоины на дорогах. На данный момент воду откачивают на ул. Ленина, Борсоева, Ключевской, Моховой, Цивилева, Николая Петрова, Ботанической, Набережной, Смолина, Калинина, Банзарова, а также на Читинском переезде, сообщили в комбинате по благоустройству.



– В местах, где образовались большие лужи, дежурят бригады. Они откачивают воду и в целом следят за ситуацией. Специалисты продолжают работу по устранению последствий непогоды в усиленном режиме, – рассказал директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Игорь Мункуев.



Оставить заявку на откачку воды, откачку и грейдирование дорог можно по телефону: 379-646, 380-838.

