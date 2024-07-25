Они не были привиты против инфекции
В Бурятии за медицинской помощью по поводу присасывания клещей с начала текущего эпидсезона уже обратилось более 3,5 тысяч человек - это на 21% выше среднемноголетнего показателя. Об этом сообщается на странице управления Роспотребнадзора по республике.
Уже зарегистрировано 39 больных инфекциями, передающимися клещами. Из них 13 человек заболело клещевым вирусным энцефалитом.
При сборе анамнеза выявлено, что больные не были привиты против данной инфекции. «Они осознали значимость вакцинации против этого заболевания только после того, как заболели клещевым вирусным энцефалитом. И сейчас каждый из заболевших призывает всех своих земляков обязательно поставить прививку и защитить себя», - отмечают в управлении Роспотребнадзора.
- Хочу напомнить о правилах поведения на природе, которые помогут избежать укуса клеща: выбирать одежду, которая затруднит доступ клещей к телу, использовать репелленты, проводить само- и взаимоосмотры. Берегите себя, ведь заражение клещевыми инфекциями может привести к инвалидизации и даже летальному исходу, - сказал главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.
В Бурятии 13 человек заболели клещевым энцефалитом
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