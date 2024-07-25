Жителям Бурятии запретили в любое время года въезжать в лес на тракторах

Нарушителей ждут штрафы



Жителей Бурятии предупредили о новом запрете на пребывание в лесах транспорта. С 19 июля 2024 года в КоАП РФ появилась новая норма 8.28.2, которой введены санкции за нахождение в лесу транспорта или оборудования для вырубки и транспортировки древесины без законных на то оснований. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Нарушение данной статьи предусматривает наложение административного штрафа с конфискацией машин и оборудования:



- на физлиц - от 800 до 2000 рублей;

- на должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей;

- на индивидуальных предпринимателей - от 50 000 до 100 000 рублей;

- на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.



- Данная статья запрещает въезд и нахождение в лесу самоходным машинам и другим видам техники без разрешительных документов на осуществление рубок лесных насаждений в любое время года, что ещё больше усилит борьбу с чёрными лесорубами. Протоколы имеют право составлять должностные лица, осуществляющие лесной надзор и охрану лесов, - пояснила начальник отдела административной практики и контроля за возмещением ущерба лесному хозяйству агентстве лесного хозяйства Эржэна Шабанова.





