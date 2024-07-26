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В Бурятии сохранится ненастье

В Бурятии сохранится ненастье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В некоторых районах пообещали всего +17 градусов

В пятницу, 26 июля, в Бурятии продолжатся дожди. На севере ожидаются кратковременные осадки с грозами. Днём по республике – от +21 до +26, в южных районах – всего от +17 до +22, зато в северных – от +29 до +34 градусов. Ветер переменный 7-12 м/с.

В Улан-Удэ временами дождь и от +24 до +26. Ветер переменный, 6-11 м/с. 
погода прогноз погоды дожди

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