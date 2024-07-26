В Бурятии сохранится ненастье

В некоторых районах пообещали всего +17 градусов
В пятницу, 26 июля, в Бурятии продолжатся дожди. На севере ожидаются кратковременные осадки с грозами. Днём по республике – от +21 до +26, в южных районах – всего от +17 до +22, зато в северных – от +29 до +34 градусов. Ветер переменный 7-12 м/с.
В Улан-Удэ временами дождь и от +24 до +26. Ветер переменный, 6-11 м/с.
Десятикилометровый забег проведут в эту субботу
В рамках фестиваля жителям города покажут несколько короткометражек
Рачки попали в Ангару из Байкала несколько десятков тысяч лет назад
Соревнования состоятся в эту пятницу
Она состоится в Северобайкальске
Эскизы жителей Братска и Усть-Илимска перенесут на дома профессиональные художники
На эти цели будет выделана республиканская субсидия
Книга уже готова к печати
Это позволит привлечь дополнительную технику
Его собираются возвести в Тайшетском районе
На улицы вышла большая спецтехника
Определены три места для их строительства
Их планируются расположить в общежитиях № 4 и № 5 ВСГУТУ
Пригородный поезд идёт из Нового Уояна до Северобайкальска
Движение в городе парализовало