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С улиц Улан-Удэ откачивают воду

С улиц Улан-Удэ откачивают воду
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ

Также устанавливают мотопомпы

Комбинат по благоустройству при мэрии Улан-Удэ днём 25 июля сообщил: «сейчас вакуумные машины откачивают воду с ул. Балтахинова, Дорожной, Залесной, Ленина, Смолина, Калинина, Банзарова, Ключевской, Витебской, на Читинском переезде».

Также специалисты устанавливают мотопомпы в сотых кварталах, на улицах Жердева и Сахьяновой для откачки воды из накопительных ёмкостей. Это необходимо, чтобы в последующем дождевые потоки из ливневых канализаций уходили в накопители.

Начальники участков объезжают районы и передают информацию о лужах в диспетчерскую. Специалисты принимают заявки от жителей и оперативно направляют технику для откачки луж.

По прогнозу Бурятского гидрометцентра, 26 июля в Улан-Удэ ожидаются «кратковременные дожди».

Оставить заявку на откачку воды можно по телефонам диспетчерской комбината: 379-646, 380-838.

Комбинат по благоустройству дожди откачка воды

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