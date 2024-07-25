Проводятся мероприятия, направленные на предупреждение нарушений ПДД водителями такси
За первые полгода на дорогах Бурятии зарегистрировали 13 ДТП с участием легковых такси. В результате этих происшествий травмы различной степени тяжести получили 15 человек.
- В целях профилактики ДТП с участием служб легкового такси с 24 по 31 июля на территории Бурятии проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист». Сотрудники полиции во взаимодействии с предстателями заинтересованных ведомств проведут комплекс мероприятий, направленных на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями такси, а также выявление нелегальных мигрантов, работающих в сфере таксомоторных перевозок, - сообщили в МВД по Бурятии.
Водителей служб такси призывают к внимательности за рулём и соблюдению ПДД для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Жителей, пользующихся услугами служб такси, призывают пользоваться легальными компаниями.
В Бурятии проверяют таксистов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их можно выбрать на ярмарке
За сутки её уровень никак не изменился
Могут даже усилить эту работу
Из-за дождя
Село обходится без него уже третий год
Он расположен на площади Советов
Улан-удэнцы самовольно подключились к электросетям
В прокуратуру обратилась жительница Москвы
Проезд доступен для легкового транспорта
Молодожёнов прямо в ЗАГСе начинают подталкивать к «осознанному» зачатию
Они отдохнут на Байкале
Мужчине дали полгода исправительных работ
Он пройдёт на следующей неделе
В республике похолодает до +19 градусов
Общество, 24.07.2024
В Северобайкальске разыграется «Байкальский шторм»