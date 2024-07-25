В Бурятии проверяют таксистов

Проводятся мероприятия, направленные на предупреждение нарушений ПДД водителями такси



За первые полгода на дорогах Бурятии зарегистрировали 13 ДТП с участием легковых такси. В результате этих происшествий травмы различной степени тяжести получили 15 человек.



- В целях профилактики ДТП с участием служб легкового такси с 24 по 31 июля на территории Бурятии проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист». Сотрудники полиции во взаимодействии с предстателями заинтересованных ведомств проведут комплекс мероприятий, направленных на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями такси, а также выявление нелегальных мигрантов, работающих в сфере таксомоторных перевозок, - сообщили в МВД по Бурятии.



Водителей служб такси призывают к внимательности за рулём и соблюдению ПДД для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Жителей, пользующихся услугами служб такси, призывают пользоваться легальными компаниями.

