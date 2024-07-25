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Борцы Бурятии готовятся к первенству России

Борцы Бурятии готовятся к первенству России
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы РБ
Озвучен примерный предварительный состав сборной республики

В Улан-Удэ идёт подготовка сборной команды Бурятии к первенству России по вольной борьбе среди юниоров до 23 лет. Соревнования состоятся в середине августа в Карачаево-Черкесии.

- Сборная сейчас проходит тренировку в центре спортивной подготовки. Настрой боевой. У нас 22 участника получили допуск, но это не значит, что все поедут. В Черкесск очень дорогие билеты, добираться далеко. Поэтому, скорее всего, поедут самые сильные лидеры. Среди них: братья Баяндуевы, Александр Балтуев, Тумэн Бодиев, Илья Жибалов, Тамир Ешинимаев, Игорь Упхоев. Если учитывать, что там личное первенство, ребята должны хорошо бороться. Три медали должны привезти, - прокомментировал «Байкал-Daily» вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.

По словам президента федерации спортивной борьбы РБ Чимита Бальжинимаева, на одной из утренних тренировок спортсменам республики уже выдали тридцать комплектов экипировки. Отметим, что форма забрендирована логотипом генерального партнёра федерации АО «Забайкальское горнорудное предприятие».

- Несомненно, новая форма придаст ещё большей уверенности нашей команде и принесёт удачу на предстоящих стартах. Бурятия, урагшаа! – заявили в федерации.

Напомним, что по результатам первенства России будет сформирована сборная команда страны до 23 лет.

Также в федерации рассказали, что борцы Бурятии усердно готовится и к предстоящему домашнему первенству. Речь идёт о всероссийском турнире по вольной борьбе среди юниоров памяти двукратного победителя первенства Европы Юрия Власко. Соревнования пройдут в августе в Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спортивная борьба вольная борьба спорт ЗГРП первенство России

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