Правительство Бурятии выделит 8 арендных квартир в строящемся доме
В Бурятии городская больница № 4 Улан-Удэ включена в федеральную программу «Доступное арендное жильё». Изначально программа была рассчитана для сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода, Улан-Удэнского производственного приборостроительного объединения и Улан-Удэнского ЛВРЗ. Однако, главный врач больницы Михаил Итыгилов на рабочем совещании получил «добро» от министерства строительства РБ и министерства экономики РБ о возможности включения горбольницы № 4 в данную программу.
Отправлено письмо в адрес тарифной комиссии по разработке территориальной программы ОМС с предложением рассмотреть вопрос об аренде жилья для медицинских работников с привлечением средств ОМС, в том числе для участия в федеральной программе «Доступное арендное жильё». Начато строительство дома в посёлке Восточный по ул. Антонова и в 148-м квартале Октябрьского района Улан-Удэ.
- Благодаря плодотворной работе финансово-промышленной группы (правительство Бурятии, Улан-Удэнский авиационный завод и акционерное общество «ДOM.PФ») проект будет реализован в ближайшее время. Также глава Бурятии Алексей Самбуевич Цыденов дал поручение правительству Бурятии выделить 8 арендных квартир в строящемся доме для молодых медицинских работников городской больницы №4. Это будет пилотное решение для всего ДФО, — поделился Михаил Итыгилов.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, квартиры планируются с отделкой и меблировкой. При этом аренда для сотрудника может составить всего 11 тысяч рублей.
Горбольница в Улан-Удэ включена в программу «Доступное арендное жильё»
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