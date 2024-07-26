В Северобайкальске отпразднуют День города

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Праздник состоится в эту субботу



27 июля в Северобайкальске отметят День города. Праздничное мероприятие, посвящённое этому дню, пройдёт с 17:00 на центральной площади имени В.А. Бодрова.



В программе запланированы праздничный концерт, выставка народных промыслов, награждение семей города и детская развлекательная зона. Также на празднике выступит гость — солист дирекции концертных и творческих программ Новосибирской области Андрей Конн. Об этом сообщает администрация города.



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