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В Северобайкальске отпразднуют День города

В Северобайкальске отпразднуют День города
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Праздник состоится в эту субботу

27 июля в Северобайкальске отметят День города. Праздничное мероприятие, посвящённое этому дню, пройдёт с 17:00 на центральной площади имени В.А. Бодрова.

В программе запланированы праздничный концерт, выставка народных промыслов, награждение семей города и детская развлекательная зона. Также на празднике выступит гость — солист дирекции концертных и творческих программ Новосибирской области Андрей Конн. Об этом сообщает администрация города.

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Северобайкальск день города Бурятия

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