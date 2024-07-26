В Иркутской области состоятся межрегиональные соревнования по триатлону

Турнир в Ангарске пройдёт по сокращённой программе



До старта самой крупной мультиспортивной гонки Иркутской области «Цельсий триатлон» остаются считанные часы. В Ангарск 27 июля на традиционную площадку проведения мероприятий – Еловский пруд – приедут почти 250 участников. Это представители области, Красноярского края, Тюмени, Бурятии и Забайкалья.



По информации руководителя оргкомитета, директора «Марафонов БАМ» Артёма Детышева, принято решение изменить заявленную ранее программу спортивного праздника. Причина – несоответствие воды в Еловском пруду требованиям СанПиН. Из-за этого соревнования пройдут в режиме дуатлона с сегментами «бег – велосипед – бег». Данный вариант предусмотрен правилами проведения триатлона. Таким образом, второго дня соревнований не будет.



Мероприятие стартует 27 июля в 10:00. Каждый финишёр получит уникальную медаль, сообщает администрация Ангарска.



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