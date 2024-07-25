Создано забайкальское меню из 20 блюд и 8 десертов

Общество, Фото: агентство по туризму Забайкальского края

Его разработали шеф-повара по итогам гастрономического фестиваля



Результатом работы команды «Гастрокэмп Чита 2024» на фестивале «Вкусы народов Забайкалья на Великом чайном пути» стало уникальное забайкальское меню. В него вошли 20 блюд, восемь десертов и семь напитков.



По окончании фестиваля прошла презентация для правительства региона, рестораторов и журналистов. Шеф-повара команды удивили гостей необычным видением привычных продуктов, и обратили внимание на те, которые местные повара не использовали раньше.



В меню вошли: облепиховый лимонад, риет из копчёной щуки со щучьей икрой, террины из агинской баранины, нерчинский утёнок, ингодинские раки, томлёный бычок и перлото, хариус с цукини, ундугунский карась, карпаччо из дикого ревеня с домашней клубникой, мятой и карамелизированным ревенем и другие блюда. Во многих блюдах повара использовали кедровый орех, а открытием стало добавление ягеля – вида лишайника, который едят олени.



- У Забайкалья есть потенциал для того, чтобы комплексно заняться гастрономическим туризмом. Здесь нужна стратегия. Она должна объединить рестораторов, поваров, производителей продуктов питания, журналистов и всех, кому не все равно. А таких у вас тоже немало, - отметил руководитель проекта «Гастрокэмп» Леонид Гелибтерман.



Разработанное меню будет внедряться в рестораны края, и продвигать гастрономические бренды региона, основанные на местных продуктах, сообщили в пресс-службе агентства по туризму Забайкалья.

