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Улан-удэнцев призывают брать на постоянку животных из приютов

Улан-удэнцев призывают брать на постоянку животных из приютов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Их можно выбрать на ярмарке

В Улан-Удэ 27-28 пройдет «пушистая ярмарка», на которой можно будет взять насовсем животных из городских приютов.

«Горожане смогут посмотреть животных, которые находятся в приютах, и выбрать себе верного друга, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Здесь же можно будет зарегистрировать и вакцинировать своего питомца».

Ярмарка состоится в последние выходные июля с 10:00 до 16:00 на территории приюта «Ананда» по адресу: мкрн Медведчиково, 19а/1. Т

Телефон для справок: 8-9025-62-30-39. Возрастное ограничение 0+

Акция уж не первый раз проводится комитетом городского хозяйства администрации Улан-Удэ совместно с управлением ветеринарии Бурятии и зоозащитниками.

Как сообщал «Байкал-Daily», в последние выходные июня хозяев нашли 12 собак.

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