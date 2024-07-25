Иркутские учёные обнаружили древних байкальских «мигрантов»

Рачки попали в Ангару из Байкала несколько десятков тысяч лет назад



Научные сотрудники научно-исследовательского института биологии Иркутского госуниверситета обнаружили в реке Ангара новый вид пресноводных рачков. Он оказался «двойником» обитающих в Байкале ракообразных. При этом новый вид на несколько миллионов лет древнее байкальских родственников, несмотря на то, что Ангара сформировалась на десятки миллионов лет позже Байкала. Это говорит о том, что раньше ангарский вид обитал в тёплых прибрежных районах озера, и только относительно недавно — 100–150 тысяч лет назад — «перебрался» в реку. Результаты исследования опубликованы в журнале «Zoologica Scripta».



Озеро Байкал известно богатством флоры и фауны, при этом часть обитающих в нем видов эндемична, то есть не встречается ни в каких других местах. Так, в Байкале описано более 350 видов и подвидов амфипод — рачков, внешне напоминающих креветок, при этом учёные допускают, что ещё большее количество видов может быть до сих пор неизвестно науке. Поиск новых видов усложняется тем, что они могут быть «двойниками» (криптическими видами) уже известных рачков, то есть внешне быть абсолютно идентичными им, но отличаться генетически.



Так, например, недавно исследователи из ИГУ определили, что один из самых широко распространённых в прибрежной зоне Байкала видов рачков-амфипод — эулимногаммарус бородавчатый (Eulimnogammarus verrucosus) — на самом деле представляет собой не один, а целых три криптических вида. Причём разные виды очень чётко разделены географически: одни рачки населяют западный берег Байкала, вторые — восточный, а третьи — южный.



В новой работе авторы решили выяснить, встречаются ли криптические виды Eulimnogammarus verrucosus не только в Байкале, но и в единственной вытекающей из него реке — Ангаре. Ангара интересна тем, что она довольно молодая — её возраст не превышает 100–150 тысяч лет, что крайне мало по сравнению с возрастом самого Байкала, который оценивают в 25–30 миллионов лет. При этом Ангара — особенно в зоне её истока, где течение очень интенсивное, — служит трудно преодолеваемым барьером для перемещения мелководных обитателей с разных её берегов. Этот географический барьер и привлёк внимание учёных.



Учёные отловили 149 рачков в 17 точках сбора, расположенных на расстоянии от полукилометра до 650 километров от истока Ангары, и проанализировали их генетическое разнообразие. Оказалось, что в Ангаре обитают представители как южного, так и западного криптических видов, проникающие в реку с разных берегов Байкала. При этом исследователи установили характерную закономерность: западный вид рачков обитает только в самом истоке реки, а вот далее вниз по течению он полностью исчезает. Напротив, южные рачки были распространены по всей протяжённости Ангары.



Однако самым необычным открытием стала генетически независимая ангарская криптическая группа рачков, которая не встречается в Байкале и ранее была неизвестна учёным. Эта группа стала уже четвертым видом-«двойником» Eulimnogammarus verrucosus в дополнение к трём, описанным ранее.



Далее авторы оценили эволюционный возраст всех обнаруженных видов-«двойников» Eulimnogammarus verrucosus. Новый ангарский вид оказался самым «старшим» из всей группы — он появился около 5,5 миллионов лет назад, то есть за миллионы лет до образования самой реки Ангары.



Авторы объясняют это неожиданное наблюдение тем, что экосистема Байкала, как и само озеро, очень древняя. За прошедшие миллионы лет климат на Байкале менялся несколько раз: здесь были периоды как потепления, так и похолодания. И в эти разные климатические периоды в озере эволюционировали, появлялись и исчезали свои виды, приспособленные к текущим окружающим условиям. Сейчас Байкал — холодное озеро, и в нём преобладают холодолюбивые виды. Но были в истории Байкала и периоды, когда он представлял собой довольно тёплый водоём и был населён теплолюбивой фауной. Некоторые из тех теплолюбивых видов смогли сохраниться по сей день в местах, где по-прежнему наблюдается повышенная температура, например, в районах горячих источников. Вероятно, и находка древнего «ангарского родственника» байкальских амфипод служит свидетельством того, что эти рачки пережили похолодание вод в Байкале где-то за его пределами, в тепловодных «убежищах». А в формирующуюся молодую Ангару они попали совсем недавно, расселившись по её мелким и тёплым заливам. Об этом сообщает управление информационной политики ИГУ со ссылкой на Российский научный фонд.



