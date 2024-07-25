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В Улан-Удэ «замерла» Селенга

В Улан-Удэ «замерла» Селенга
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки её уровень никак не изменился

Селенга в столице Бурятии перестала колебаться. Её уровень остаётся неизменным – 54 сантиметра (от нулевой отметки гидропоста).

Уда прибавилась на 1 см – до 72-х. Байкал поднялся до 456,58 метра (+1 см) по тихоокеанской системе высот.
Селенга Уда реки

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