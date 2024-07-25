За сутки её уровень никак не изменился
Селенга в столице Бурятии перестала колебаться. Её уровень остаётся неизменным – 54 сантиметра (от нулевой отметки гидропоста).
Уда прибавилась на 1 см – до 72-х. Байкал поднялся до 456,58 метра (+1 см) по тихоокеанской системе высот.
В Улан-Удэ «замерла» Селенга
Общество, Фото:
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