В Улан-Удэ «замерла» Селенга

За сутки её уровень никак не изменился



Селенга в столице Бурятии перестала колебаться. Её уровень остаётся неизменным – 54 сантиметра (от нулевой отметки гидропоста).



Уда прибавилась на 1 см – до 72-х. Байкал поднялся до 456,58 метра (+1 см) по тихоокеанской системе высот.

