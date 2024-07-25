Их планируются расположить в общежитиях № 4 и № 5 ВСГУТУ
В общежитиях Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления появятся специальные комнаты для мам с детьми. Проект вуза Бурятии стал одним из победителей всероссийского конкурса «Помоги маме учиться» и получит целевую поддержку на их обустройство.
По данным университета, на сегодняшний день во ВСГУТУ обучается 78 студентов с детьми в возрасте до семи лет. Специальные комнаты для мам и детей помогут студентам-родителям и молодым преподавателям решить многие проблемы, связанные с совмещением учёбы, работы и воспитанием ребёнка.
- Мы создаём пространство для поддержки и заботы, где мамы могут свободно кормить и переодевать детей, и сами отдохнуть, подготовиться к занятиям, - рассказал проректор ВСГУТУ по социальной и воспитательной работе, доцент Алексей Бубеев.
Комнаты матери и ребёнка планируется расположить в общежитии № 4 и № 5. Оба корпуса соответствуют всем необходимым требованиям и располагаются в университетском кампусе. Каждая комната площадью не менее 18 кв. м будет оснащена всем необходимым для комфортного пребывания детей, сообщили в пресс-службе вуза.
В общежитиях вуза Бурятии создадут комнаты матери и ребёнка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пригородный поезд идёт из Нового Уояна до Северобайкальска
Движение в городе парализовало
Его не будет на нескольких улицах
Его разработали шеф-повара по итогам гастрономического фестиваля
Для защиты озера учёные просчитают сценарии и представят «цифрового двойника»
Правительство Бурятии выделит 8 арендных квартир в строящемся доме
Женщина проходила обучение, но экзамены не сдала и решила купить поддельное удостоверение
Составлен протокол
Они не были привиты против инфекции
ГВС в городе не было десять дней
Нарушителей ждут штрафы
По словам местных жителей, несовершеннолетние уже боятся ходить по улице
Озвучен примерный предварительный состав сборной республики
Также устанавливают мотопомпы
Соискатели рассказали, что их настораживает при устройстве на работу