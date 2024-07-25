В общежитиях вуза Бурятии создадут комнаты матери и ребёнка

Их планируются расположить в общежитиях № 4 и № 5 ВСГУТУ



В общежитиях Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления появятся специальные комнаты для мам с детьми. Проект вуза Бурятии стал одним из победителей всероссийского конкурса «Помоги маме учиться» и получит целевую поддержку на их обустройство.



По данным университета, на сегодняшний день во ВСГУТУ обучается 78 студентов с детьми в возрасте до семи лет. Специальные комнаты для мам и детей помогут студентам-родителям и молодым преподавателям решить многие проблемы, связанные с совмещением учёбы, работы и воспитанием ребёнка.



- Мы создаём пространство для поддержки и заботы, где мамы могут свободно кормить и переодевать детей, и сами отдохнуть, подготовиться к занятиям, - рассказал проректор ВСГУТУ по социальной и воспитательной работе, доцент Алексей Бубеев.



Комнаты матери и ребёнка планируется расположить в общежитии № 4 и № 5. Оба корпуса соответствуют всем необходимым требованиям и располагаются в университетском кампусе. Каждая комната площадью не менее 18 кв. м будет оснащена всем необходимым для комфортного пребывания детей, сообщили в пресс-службе вуза.

