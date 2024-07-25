На севере Бурятии стартует парусная регата

Она состоится в Северобайкальске



В Северобайкальске проведут межрегиональную парусную регату «Северный Байкал – 2024». Мероприятие состоится с 26 по 27 июля. Местом старта станет причал на ул. Портовая, 10.



Начало регаты запланировано на 10:00. Участниками соревнований станут спортсмены из Северобайкальска, Санкт-Петербурга и Братска возрастом от 9 до 17 лет. Они пройдут на парусах по Байкалу на яхтах классов «Луч», «Луч-мини» и «Оптимист».



Посмотреть зрелищное мероприятие могут все желающие, сообщает администрация Северобайкальска.



Возрастное ограничение: 6+.

