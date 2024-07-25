25 июля

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На севере Бурятии стартует парусная регата

На севере Бурятии стартует парусная регата
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она состоится в Северобайкальске

В Северобайкальске проведут межрегиональную парусную регату «Северный Байкал – 2024». Мероприятие состоится с 26 по 27 июля. Местом старта станет причал на ул. Портовая, 10.

Начало регаты запланировано на 10:00. Участниками соревнований станут спортсмены из Северобайкальска, Санкт-Петербурга и Братска возрастом от 9 до 17 лет. Они пройдут на парусах по Байкалу на яхтах классов «Луч», «Луч-мини» и «Оптимист».

Посмотреть зрелищное мероприятие могут все желающие, сообщает администрация Северобайкальска.

Возрастное ограничение: 6+.
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