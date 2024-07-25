На севере Бурятии стартует парусная регата

Она состоится в Северобайкальске
В Северобайкальске проведут межрегиональную парусную регату «Северный Байкал – 2024». Мероприятие состоится с 26 по 27 июля. Местом старта станет причал на ул. Портовая, 10.
Начало регаты запланировано на 10:00. Участниками соревнований станут спортсмены из Северобайкальска, Санкт-Петербурга и Братска возрастом от 9 до 17 лет. Они пройдут на парусах по Байкалу на яхтах классов «Луч», «Луч-мини» и «Оптимист».
Посмотреть зрелищное мероприятие могут все желающие, сообщает администрация Северобайкальска.
Возрастное ограничение: 6+.
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