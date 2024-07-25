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Собаки в райцентре в Бурятии бросаются на людей

Собаки в райцентре в Бурятии бросаются на людей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По словам местных жителей, несовершеннолетние уже боятся ходить по улице

В Бичуре жалуются на бродячих собак, которые бегают около базы на улице Тельмана. По словам местных, животные на всех налетают. «Дети даже боятся пройти мимо», – заявили сельчане в группе «Бичура-инфо.24/7».

Люди призвали власти принять меры. Замглавы района по развитию сельских территорий Альбина Кондакова пояснила, что администрация ещё в 2023 году заключила контракт, в рамках которого отловили 53 собаки, в том числе четырёх – у базы на Тельмана, пишет «Бичура-инфо.24/7».

По поводу последней ранее уже было обращение от сельчан и в ходе рейда там поймали пять псов. Три оказались хозяйскими. Сейчас на базе две собаки, у которых нет владельцев. В 2024-ом в райцентре должны изловить 56 беспризорных четвероногих. Отлов начнётся 25 июля.
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