Собаки в райцентре в Бурятии бросаются на людей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По словам местных жителей, несовершеннолетние уже боятся ходить по улице



В Бичуре жалуются на бродячих собак, которые бегают около базы на улице Тельмана. По словам местных, животные на всех налетают. «Дети даже боятся пройти мимо», – заявили сельчане в группе «Бичура-инфо.24/7».



Люди призвали власти принять меры. Замглавы района по развитию сельских территорий Альбина Кондакова пояснила, что администрация ещё в 2023 году заключила контракт, в рамках которого отловили 53 собаки, в том числе четырёх – у базы на Тельмана, пишет «Бичура-инфо.24/7».



По поводу последней ранее уже было обращение от сельчан и в ходе рейда там поймали пять псов. Три оказались хозяйскими. Сейчас на базе две собаки, у которых нет владельцев. В 2024-ом в райцентре должны изловить 56 беспризорных четвероногих. Отлов начнётся 25 июля.