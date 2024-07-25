В Забайкалье выпустят собственную азбуку

Книга уже готова к печати
Команда проекта «Азбука регионов: Забайкалье от А до Я» завершила работу над созданием бумажной версии издания (6+). Презентация её состоится уже в августе.
По словам председателя общественной палаты Забайкальского края Сергея Новиченко, в книгу вложено много труда и усилий множества неравнодушных людей.
- «Забайкальская Азбука» – это яркий пример заботы о будущем, ведь знакомя юных жителей края с особенностями региона, мы учим их любить Родину. Книга получилась яркой, необычной и познавательной, а электронная версия – это достойный ответ современным вызовам. Думаю, что ребятам будет интересно изучать и бумажную, и электронную версию азбуки, - заявил Новиченко.
Книга получила разрешение краевого научно-экспертного совета министерства образования и науки Забайкальского края к публикации и использованию в образовательных организациях региона. Уникальной особенностью станет то, что на каждом развороте в печатном варианте будет расположен qr-код с переходом на видеоматериалы.
- Все нюансы с издательством решены, процесс издания азбуки начался. Держим пальцы за успешно завершение нашего проекта, - добавили организаторы.
Накануне команды проекта провела конкурс видеоклипов по «Азбуке регионов: Забайкалье от А до Я». Победителей получили ценные подарки, дипломы и сертификаты. Лучшие клипы детей войдут в электронное издание. Видеоролики будут использовать для проведения презентаций, сообщает пресс-служба фонда развития Забайкальского края.
Возрастное ограничение: 6+.
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