В городах Иркутской области разрисуют фасады зданий

Эскизы жителей Братска и Усть-Илимска перенесут на дома профессиональные художники
Стрит-арт-фестиваль «Энергия красок» пройдёт в Братске и Усть-Илимске. С 22 июля по 5 сентября в его рамках состоится конкурс эскизов на оформление фасадов жилых зданий. Сами дома распишут с 15 сентября по 15 октября этого года, сообщает портал «Культура 38».
Основная идея конкурса — улучшение городского пространства через новые формы уличного искусства, создание уникальных художественных объектов, которые будут отражать культурное наследие и дух города, отмечают организаторы. К участию приглашаются все жители Братска и Усть-Илимска в возрасте от 4 до 70 лет.
В Усть-Илимске темой выбрана «Река времени. Семейные истории и водные пути», в Братске — «Братск: город силы и воды». Победителей определят местные жители с помощью открытого голосования в соцсети. Их рисунки под руководством профессиональных художников перенесут на фасады зданий.
Также в рамках фестиваля пройдут бесплатные мастер-классы по росписи от художников, направленные на развитие творческого потенциала жителей городов и вовлечение в креативную атмосферу стрит-арт-искусства.
Отметим, что этим летом в Братске уже проходит I региональный фестиваль муралов «Арт-Сибирь». Пять команд художников из разных городов России украсят торцевые фасады нескольких многоквартирных домов Братска, фасады спорткомплекса «Таёжный» в Центральном районе и двух зданий в Падунском районе — у Братского государственного университета и профессионального техникума.
Возрастное ограничение: 6+.
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