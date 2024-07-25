На севере Бурятии изменится расписание электрички

Пригородный поезд идёт из Нового Уояна до Северобайкальска



В связи с проведением работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на перегоне Огдында – Агней в Бурятии 26 июля изменится расписание пригородного поезда № 6371 сообщением Новый Уоян – Северобайкальск.



Разница с действующим расписанием составит до 3 часов 34 минут.



Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщает Восточно-Сибирская магистраль.



