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В Улан-Удэ завтра частично отключат свет

В Улан-Удэ завтра частично отключат свет
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Его не будет на нескольких улицах

Завтра, 26 июля, в Улан-Удэ с 11:00 до 14:00 запланировано отключение подачи электричества по адресам: ул. Жарковая, 1-60; Весенний проезд, 3-59; Лысая Гора, 9; Связистов, 69-88.

Как сообщает администрация Железнодорожного района, также с 13:00 до 17:00 не будет света по адресам: ул. Амагаева, 65-88; ул. Бородинский проезд, 8; ул. Жуковского, 52-56; ул. Кузнецова, 9-13; ул. Медведниковская, 24-35; ул. Черняховского, 1-42; ул. Чертенкова, 44-76; ул. Юного Коммунара, 16-35; ул. 8-го Марта, 2-6; ул. Щорса, 69-130; ул. Шульца, 31.

О причинах отключения электроэнергии не сообщается.
отключение света Улан-Удэ

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