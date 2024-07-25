В рамках фестиваля жителям города покажут несколько короткометражек
В столице Бурятии развернётся фестиваль уличного кино. Мероприятие состоится 27 июля в 19:00 в микрорайоне Аэропорт, в семейном кинозале «Седьмое небо» дома культуры «Авиатор».
- Фестиваль уличного кино — крупнейший в стране зрительский смотр короткого метра. Ежегодно проект охватывает более 500 тысяч зрителей по всей стране, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
Стать зрителями фильмов фестиваля могут все желающие. Вход на мероприятие будет свободным.
Возрастное ограничение: 16+.
Улан-Удэ присоединится к фестивалю кино
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