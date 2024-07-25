Улан-Удэ присоединится к фестивалю кино

В рамках фестиваля жителям города покажут несколько короткометражек



В столице Бурятии развернётся фестиваль уличного кино. Мероприятие состоится 27 июля в 19:00 в микрорайоне Аэропорт, в семейном кинозале «Седьмое небо» дома культуры «Авиатор».



- Фестиваль уличного кино — крупнейший в стране зрительский смотр короткого метра. Ежегодно проект охватывает более 500 тысяч зрителей по всей стране, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.



Стать зрителями фильмов фестиваля могут все желающие. Вход на мероприятие будет свободным.



Возрастное ограничение: 16+.

