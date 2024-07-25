Десятикилометровый забег проведут в эту субботу
В Бурятии состоится легкоатлетический пробег вокруг озера Щучье. Спортивное мероприятиятие посвящено памяти заслуженного работника ФК РФ, тренера юниорской сборной команды СССР, Петра Михалева.
Участие могут принять все желающие. Пробег проведут 27 июля около спортивно-оздоровительного лагеря «Надежда».
Спортсмены пробегут дистанцию протяжённостью 10 км. Лимит времени: 2 часа. Старт будет дан в 11:00. Участникам необходимо прибыть на пробег не позднее 9:00 для получения стартовых номеров.
Участие бесплатное, без стартовых взносов. Каждый участник получит медаль финишёра, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии пробегут вокруг Щучки
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