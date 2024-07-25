В Бурятии возместят часть затрат переработчикам молока

На эти цели будет выделана республиканская субсидия



С 22 июля в Бурятии стартовал отбор на получение субсидии на закуп молока-сырья в личных подсобных хозяйствах республики. Процедура отбора продлится до 1 августа, сообщили в министерстве сельского хозяйства РБ.



Получателями данной субсидии являются организации и индивидуальные предприниматели республики. Данный вид государственной поддержки позволит молокоперерабатывающим предприятиям увеличить объёмы закупаемого молока-сырья у населения. Это, в свою очередь позволит увеличить производство молочной продукции.



- Субсидия в 2024 году предоставляется за счёт республиканского бюджета в размере 20 % (6,69 рублей) от средней цены реализации производителями молока-сырья за 1 килограмм в соответствии с официальной статистической информацией, сложившейся в предыдущем году. Всего на мероприятие выделено из местного бюджета 4,891 млн рублей. Соответствующее объявление появилось в ГИИС «Электронный бюджет» по Республике Бурятия, - уточнила Людмила Селицкая, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Бурятии.



Напомним, что по данным Бурятстата по итогам 2023 года средняя цена реализации производителей молока-сырья составила 33,47 руб., что на 31 % выше цены за 2022 год (25,39 руб.).

