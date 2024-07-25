В Улан-Удэ прокуратура понудила пристава взяться за работу

В прокуратуру обратилась жительница Москвы



В Улан-Удэ судебный пристав-исполнитель принял меры по обращению взыскания на имущество должника только после вмешательства прокуратуры.



Проверку прокуратура провела после обращения москвички, потерпевшей от действий улан-удэнца.



- Установлено, что в 2019 году жительница Москвы заключила договор с гражданином, который предложил вложить средства в рынок туристических услуг, на сумму 500 тысяч рублей. По истечению предусмотренного договором срока женщина свои средства не получила и обратилась с иском в суд. Суд принял решение об утверждении между сторонами мирового соглашения, обязывающего должника вернуть истцу денежные средства в размере 759 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Ещё в 2022 году было возбуждено исполнительное производство. Однако, когда прокуратура недавно провела проверку, выяснилось, что решение суда так и не исполнено.



При этом выявлено, что у должника имеются два земельных участка, однако пристав взыскание на них почему-то не спешил накладывать.



Только после того, как прокуратура внесла представление в управление службы судебных приставов по Бурятии, пристав выполнил работу. Земельные участки были арестованы. Средства от их продаже перечислят женщине.

