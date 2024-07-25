В прокуратуру обратилась жительница Москвы
В Улан-Удэ судебный пристав-исполнитель принял меры по обращению взыскания на имущество должника только после вмешательства прокуратуры.
Проверку прокуратура провела после обращения москвички, потерпевшей от действий улан-удэнца.
- Установлено, что в 2019 году жительница Москвы заключила договор с гражданином, который предложил вложить средства в рынок туристических услуг, на сумму 500 тысяч рублей. По истечению предусмотренного договором срока женщина свои средства не получила и обратилась с иском в суд. Суд принял решение об утверждении между сторонами мирового соглашения, обязывающего должника вернуть истцу денежные средства в размере 759 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Ещё в 2022 году было возбуждено исполнительное производство. Однако, когда прокуратура недавно провела проверку, выяснилось, что решение суда так и не исполнено.
При этом выявлено, что у должника имеются два земельных участка, однако пристав взыскание на них почему-то не спешил накладывать.
Только после того, как прокуратура внесла представление в управление службы судебных приставов по Бурятии, пристав выполнил работу. Земельные участки были арестованы. Средства от их продаже перечислят женщине.
В Улан-Удэ прокуратура понудила пристава взяться за работу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В прокуратуру обратилась жительница Москвы
Проезд доступен для легкового транспорта
Они отдохнут на Байкале
Мужчине дали полгода исправительных работ
Он пройдёт на следующей неделе
Молодожёнов прямо в ЗАГСе начинают подталкивать к «осознанному» зачатию
В республике похолодает до +19 градусов
В Северобайкальске разыграется «Байкальский шторм»
Их насчитали не менее полусотни
На Байкале изучают протобайкальские отложения
Мероприятие организуют в рамках международного буддийского форума
Молодёжный фестиваль прошёл в Нукутах
Он может стать «Лидером строительной отрасли» России
В Новой Чаре построены универсальный терминал и новые приёмоотправочные пути
Привезли подарки детям