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В Улан-Удэ прокуратура понудила пристава взяться за работу

В Улан-Удэ прокуратура понудила пристава взяться за работу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В прокуратуру обратилась жительница Москвы

В Улан-Удэ судебный пристав-исполнитель принял меры по обращению взыскания на имущество должника только после вмешательства прокуратуры.

Проверку прокуратура провела после обращения москвички, потерпевшей от действий улан-удэнца.

- Установлено, что в 2019 году жительница Москвы заключила договор с гражданином, который предложил вложить средства в рынок туристических услуг, на сумму 500 тысяч рублей. По истечению предусмотренного договором срока женщина свои средства не получила и обратилась с иском в суд. Суд принял решение об утверждении между сторонами мирового соглашения, обязывающего должника вернуть истцу денежные средства в размере 759 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Ещё в 2022 году было возбуждено исполнительное производство. Однако, когда прокуратура недавно провела проверку, выяснилось, что решение суда так и не исполнено.

При этом выявлено, что у должника имеются два земельных участка, однако пристав взыскание на них почему-то не спешил накладывать.

Только после того, как прокуратура внесла представление в управление службы судебных приставов по Бурятии, пристав выполнил работу. Земельные участки были арестованы. Средства от их продаже перечислят женщине. 
прокуратура судебные приставы

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