В Бурятии движение по мосту через Большой Зангисан открыто по двум полосам

Проезд доступен для легкового транспорта



24 июля в Бурятии, на мосту через реку Большой Зангисан восстановили движение по двум полосам для легкового транспорта общей массой до 15 тонн. В настоящее время введено ограничение движения для большегрузных и тяжеловесных автомобилей.



Напомним, 21 июля с 15:10 в Тункинском районе республики было временно остановлено движение транспорта на 142-м км автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией. Причиной стал частичный подмыв земляного полотна на подходах к искусственному сооружению в результате обильных проливных дождей в горных массивах и повышения уровня воды в реке Большой Зангисан.



Специалисты ФКУ «Упрдор «Южный Байкал» совместно с представителями подрядной организации выехали на место происшествия и приступили к работам по отсыпке земляного полотна подхода скальным грунтом. В работах по устранению подмыва насыпи земляного полотна было задействовано 30 самосвалов, два фронтальных погрузчика, два экскаватора, один кран-борт, один бульдозер, 40 дорожных рабочих, водителей и механизаторов.



Продолжающиеся осадки в виде дождя, большая скорость и расход воды в реке затрудняли производство работ. Также отметим, что мост находится на территории Тункинского национального парка. В связи с этим крупнообломочный скальный грунт, а также гравийный грунт для производства работ приходилось везти с карьеров из города Слюдянка и села Харбяты. Железобетонные изделия для защиты отсыпаемого грунта подрядная организация везла со своих баз в Слюдянке и Кырене. В связи с дальностью карьеров и баз на транспортировку и погрузку грунта одному самосвалу требовалось около пяти часов.



Дорожники осуществляли работы круглосуточно. Спустя сутки после происшествия было открыто движение для легкового транспорта в реверсивном режиме по одной полосе.



На объекте трудились представители ФКУ «Упрдор «Южный Байкал», подрядная организация, а также сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Они оказывали помощь в координации автомобилистов, доставке питьевой воды.



Благодаря слаженным действиям подрядной организации, администрации Тункинского района и сельского поселения «Туран», а также местных организаций удалось организовать пункты временного размещения для автомобилистов, вынужденно остановившихся у моста. Так, более 200 человек разместили в детском саду, школе и гостинице села Туран. Для них были организованы горячее питание и раздача питьевой воды. После запуска движения легкового транспорта в реверсивном режиме автомобилисты начали покидать пункты временного размещения.



- В настоящее время подрядная организация продолжает работы по восстановлению моста и повышению безопасности на участке. Специалисты транспортируют скальный грунт на временную площадку для складирования материалов. Со снижением уровня воды в реке дорожники приступят к работам по отсыпке скальным грунтом подмостового пространства, - сообщили в «Южном Байкале».



