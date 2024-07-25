В Бурятии движение по мосту через Большой Зангисан открыто по двум полосам

Проезд доступен для легкового транспорта
24 июля в Бурятии, на мосту через реку Большой Зангисан восстановили движение по двум полосам для легкового транспорта общей массой до 15 тонн. В настоящее время введено ограничение движения для большегрузных и тяжеловесных автомобилей.
Напомним, 21 июля с 15:10 в Тункинском районе республики было временно остановлено движение транспорта на 142-м км автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией. Причиной стал частичный подмыв земляного полотна на подходах к искусственному сооружению в результате обильных проливных дождей в горных массивах и повышения уровня воды в реке Большой Зангисан.
Специалисты ФКУ «Упрдор «Южный Байкал» совместно с представителями подрядной организации выехали на место происшествия и приступили к работам по отсыпке земляного полотна подхода скальным грунтом. В работах по устранению подмыва насыпи земляного полотна было задействовано 30 самосвалов, два фронтальных погрузчика, два экскаватора, один кран-борт, один бульдозер, 40 дорожных рабочих, водителей и механизаторов.
Продолжающиеся осадки в виде дождя, большая скорость и расход воды в реке затрудняли производство работ. Также отметим, что мост находится на территории Тункинского национального парка. В связи с этим крупнообломочный скальный грунт, а также гравийный грунт для производства работ приходилось везти с карьеров из города Слюдянка и села Харбяты. Железобетонные изделия для защиты отсыпаемого грунта подрядная организация везла со своих баз в Слюдянке и Кырене. В связи с дальностью карьеров и баз на транспортировку и погрузку грунта одному самосвалу требовалось около пяти часов.
Дорожники осуществляли работы круглосуточно. Спустя сутки после происшествия было открыто движение для легкового транспорта в реверсивном режиме по одной полосе.
На объекте трудились представители ФКУ «Упрдор «Южный Байкал», подрядная организация, а также сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Они оказывали помощь в координации автомобилистов, доставке питьевой воды.
Благодаря слаженным действиям подрядной организации, администрации Тункинского района и сельского поселения «Туран», а также местных организаций удалось организовать пункты временного размещения для автомобилистов, вынужденно остановившихся у моста. Так, более 200 человек разместили в детском саду, школе и гостинице села Туран. Для них были организованы горячее питание и раздача питьевой воды. После запуска движения легкового транспорта в реверсивном режиме автомобилисты начали покидать пункты временного размещения.
- В настоящее время подрядная организация продолжает работы по восстановлению моста и повышению безопасности на участке. Специалисты транспортируют скальный грунт на временную площадку для складирования материалов. Со снижением уровня воды в реке дорожники приступят к работам по отсыпке скальным грунтом подмостового пространства, - сообщили в «Южном Байкале».
В Бурятии движение по мосту через Большой Зангисан открыто по двум полосам
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