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«ЭкоАльянс» в жару не вывозил мусор у некоторых жителей села Сотниково

«ЭкоАльянс» в жару не вывозил мусор у некоторых жителей села Сотниково
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива

Составлен протокол

Жители 18 домов в Сотникове Иволгинского района Бурятии с апреля 2024 года не получали своевременную и качественную услугу по вывозу мусора. Управление Госстройжилнадзора по Бурятии провело проверку по жалобам. Нарушения подтвердились. В отношении «ЭкоАльянса» составлен протокол, а административное дело рассмотрят в ближайшее время.

В селе Сотниково был установлен график помешкового вывоза мусора – еженедельно. С апреля на двух улицах и по отдельным адресам, всего 18 домов, мусор практически не вывозился. С наступлением жары это переросло из неудобства в большую проблему.

«Муниципалитет пытался исправить ситуацию и даже установил три контейнера для сбора отходов. Предполагалось, что жители тех домов, к которым затруднён проезд спецтехники, могут складывать мусор в них. В результате те, кто проживает поближе, забили контейнеры до отказа, а те, к кому трудно проехать, так и не смогли донести свои мешки до площадки», - сообщает телеграм-канал Инфраструктура Бурятии.

Госстройжилнадзор провел проверку. Ведомство установило, что периодичность вывоза отходов не соответствовала законодательству, несмотря на выезды вне графика. 

- Региональный оператор должен принять меры по улучшению организации своей работы, - отметил руководитель управления Госстройжилнадзора по Бурятии Николай Павлюк. - Для соблюдения прав и интересов потребителей действия должны быть максимально оперативными: контроль за соблюдением графика, перерасчёт начислений и принятие мер по своевременному предоставлению услуги. Муниципалитетам также необходимо тщательно продумывать вопросы организации контейнерных площадок.

Госстройжилнадзор выдал предписание, согласно которому региональный оператор обязан провести перерасчет платы жителям Сотникова до 23 августа 2024 года.

"ЭкоАльянс" мусор Сотниково Госстройжилнадзор

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