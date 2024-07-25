В Бурятии осудили злостного алиментщика

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчине дали полгода исправительных работ



Житель Селенгинского района пошёл под суд из-за алиментов. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ.



Как выяснилось, мужчина не перечислял средства на содержание собственного ребёнка без уважительных причин несмотря на то, что ранее делать это его обязал суд.



Изучив материалы дела, служители Фемиды признали сельчанина виновным и назначили ему наказание – шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Приговор селенгинец обжаловать не стал и он уже вступил в законную силу.