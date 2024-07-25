Школьники из Старобешевского округа ДНР прилетели в Улан-Удэ

Они отдохнут на Байкале

50 школьников из Старобешевского округа Донецкой народной республики 24 июля прилетели в столицу Бурятии. Регион-шеф организовал отдых в летнем лагере на Байкале для ребят из Донбасса.

- Перелёт был комфортный. Без каких-либо катаклизмов, - рассказала в аэропорту «Байкал» Ирина Самуха, учитель Коммунаровской школы. - Всё прекрасно.

Рейс прибыл по расписанию в 10:45. Школьников встретили, отвезли в Республиканский лицей-интернат №1, где они немного отдохнули. Там же их покормили обедом.

- И уже в 13:00 лагерь «Энхалук» забрал детей и увёз их к себе, - сообщила Татьяна Дарбанова, специалист минобрнауки Бурятии.

Ребят ждёт 21 день насыщенного отдыха на берегу Байкала.

Еще 49 подростков из Старобешевского округа отдыхают сейчас в Максимихе, в лагере «Юность».