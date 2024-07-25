В Улан-Удэ придумали необычный способ, как повысить рождаемость



Как пояснили в министерстве здравоохранения, сама мера реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей».



- Сертификат даёт супружеской паре право пройти медицинское обследование в отделении охраны репродуктивного здоровья РПЦ, чтобы оценить состояние своего здоровья и определить готовность к рождению детей. Консультация врачей и лабораторные исследования проводятся в одном месте, – подчеркнули в ведомстве.



Там добавили: сотрудники перинатального центра будут вести мотивационные беседы с молодыми людьми «для установления у них положительных репродуктивных установок».





Ранее в Бурятстате рассказали , как в республике в первые четыре месяца 2024-го обстояла ситуация с рождаемостью и смертностью. За это время из жизни ушло 4013 человек, а на свет появился 3033, что, соответственно, на 175 больше и на 272 меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

В столице Бурятии придумали, как поднять снизившуюся рождаемость. Новобрачным, связавшим себя узами Гименея в Улан-Удэ, вручают сертификат на бесплатное медицинское обследование в республиканском перинатальном центре (РПЦ). Делают это сотрудники ЗАГС вместе с Минздравом РБ «для повышения мотивации молодой супружеской пары к скорейшему принятию осознанного решения о наступлении беременности».Естественная убыль населения составила 980 (годом ранее – 533). Наибольшая при этом наблюдалась в Северо-Байкальском, Баргузинском и Кабанском и Еравнинском районах. Естественный прирост отмечался всего лишь в двух – Окинском и Иволгинском.В целом число родившихся уменьшилось в 18 муниципальных образованиях, покойников прибавилось в 12-ти. Всего с января по апрель в РБ умерло восемь детей, которым было меньше годика (в 2023-ем – 11).