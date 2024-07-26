Степи Калмыкии и луга Сибири оказались устойчивы к пожарам

Российские учёные исследовали устойчивость безлесных сообществ к огню



Российские учёные изучили последствия возгорания безлесных территорий. В ходе миллионов лет эволюции в условиях периодических выгораний эти сообщества выработали высокую устойчивость к огню. Они восстанавливаются намного быстрее, чем леса, при этом их видовой состав меняется незначительно. Соавторами двух вышедших в этом году в высокорейтинговом журнале «Fire» статей, посвящённых воздействию пожаров на безлесные экосистемы (луга таёжной зоны и южные степи), выступили сотрудники географического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН (Москва), Томского государственного университета, института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН (Томск), института комплексных исследований аридных территорий (Элиста) и биосферного заповедника «Чёрные Земли» (Калмыкия).



Как сообщили в МГУ, статья о влиянии пожаров на пустынные растительные сообщества заповедника «Чёрные Земли» подводит итоги ботанической части исследований в заповеднике по проекту «Пирогенная метка суббореальных пустынь Евразии».



Территория заповедника «Чёрные Земли», расположенного в пустынно-степной зоне Калмыкии, регулярно подвергается воздействию огня. С помощью спутниковых снимков учёные выделили ключевые участки с возрастом пожара от нескольких месяцев до 30 лет, а также участки, не подвергавшиеся возгоранию за указанное время. На этих территориях было изучено изменение биоразнообразия преобладающих здесь полукустарничковых и ксерофитно-злаковых сообществ (двух хроносерий от свежих к старым пожарам и не горевшим территориям). Проанализировано также влияние частоты возгораний на сообщества.



Полученные результаты подтвердили высокую устойчивость пустынно-степных сообществ Калмыкии к пожарам.



- Проективное покрытие видов на сходных стадиях разных хроносерий не зависело от того, как часто выгорало сообщество. При этом успешнее возобновлялись виды с высоким обилием в сообществах, которые благополучно переживали огонь в виде частей вегетативного тела либо в виде семян. Примечательно, что ни на одном участке не выявлено восстановление полынных сообществ, типичных для северных пустынь, даже через 35 лет после пожара. Покрытие полыни восстанавливается очень медленно, и чаще в тех условиях, где этому способствует умеренный выпас скота, — рассказал научный сотрудник кафедры геохимии ландшафтов и географии почв географического факультета МГУ Сергей Леднёв.



В другой статье речь шла о исследованиях последствий пожара для растительного покрова на сибирских лугах. Проведённые эксперименты подтвердили высокую устойчивость лугов к пожарам, особенно единичным. Вместе с тем, учёные установили, что пирогенное воздействие не проходит для сообщества бесследно. Особенно это заметно на площадках малого масштаба, где пожары снизили число видов. Для участков в среднем масштабе видовое богатство не менялось или даже возрастало.



- Такой результат объясняется неоднородными условиями внутри пожара: где-то горит интенсивнее, где-то слабее. На площадках среднего масштаба наблюдается мозаика фрагментов, которые различаются по интенсивности огня и другим условиям, что и приводит к росту видового богатства. Малые площадки более однородны по условиям, и воздействие огня приводит к выпадению отдельных видов, которые в итоге сохраняются в сообществе на других участках. В целом же различные характеристики лугового сообщества восстанавливаются до фоновых значений в срок от 1 до 3-4 лет, но большая часть — в течение двух вегетационных сезонов, — пояснил Сергей Леднёв.



- Безлесные экосистемы гораздо устойчивее к воздействию огня, чем лесные, и результаты наших исследований это подтверждают, — подвела итог заведующая лабораторией экологической безопасности географического факультета МГУ Татьяна Королёва. — Однако по скорости восстановления они сильно различаются между собой. Если лугу потребуется пара лет для восстановления до изначального состояния, то полынному сообществу опустыненной степи — несколько десятилетий. Это необходимо учитывать, в том числе для сохранения продуктивности сообществ при использовании в сельском хозяйстве и в целях охраны природы.



