Соревнования состоятся в эту пятницу
26 июля в селе Можайка Еравнинского района Бурятии пройдёт турнир по бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдаан». Соревнования посвящены памяти гвардии прапорщика Найдала Цыренова, погибшего при выполнении воинского долга в зоне проведения СВО.
Турнир проведут среди юношей 2007 года рождения и младше в 10 весовых категориях и среди мужчин в трёх весовых категориях. Также будет разыгрываться абсолютное первенство.
Как сообщает администрация Еравнинского района, торжественное открытие и открытие мемориальной доски состоится в 11:00. Взвешивание участников начнётся в 12:00. Соревнования стартуют с 13:00.
Возрастное ограничение: 6+.
В районе Бурятии организуют турнир по национальной борьбе
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