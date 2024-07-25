В районе Бурятии организуют турнир по национальной борьбе

Соревнования состоятся в эту пятницу



26 июля в селе Можайка Еравнинского района Бурятии пройдёт турнир по бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдаан». Соревнования посвящены памяти гвардии прапорщика Найдала Цыренова, погибшего при выполнении воинского долга в зоне проведения СВО.



Турнир проведут среди юношей 2007 года рождения и младше в 10 весовых категориях и среди мужчин в трёх весовых категориях. Также будет разыгрываться абсолютное первенство.



Как сообщает администрация Еравнинского района, торжественное открытие и открытие мемориальной доски состоится в 11:00. Взвешивание участников начнётся в 12:00. Соревнования стартуют с 13:00.



Возрастное ограничение: 6+.

