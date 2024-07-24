Школьники Бурятии начали разрабатывать путеводитель по Улан-Удэ

Он будет голосовым

В Национальном музее Бурятии работают представители Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсентьева. В рамках проекта «Музейные маршруты России» специалисты помогают детям создать голосовой путеводитель по городу Улан-Удэ.

Кураторы представили участникам проект, который они совместно разработали со школьниками из Владивостока. Они надеются, что это вдохновит детей на создание собственного путеводителя по Улан-Удэ. На первом занятии молодые участники уже смогли придумать образ путеводителя, его настроение и смысл. Они выбрали интересные точки города, которые хотели бы изучить более детально и включить в свой маршрут.

- С вашей помощью мы выстроим экосистему слов, понятий и смыслов, которые определяют Улан-Удэ для вас сегодня, - обратилась к участникам Александра Осипова, замдиректора по развитию Музея-заповедника истории Дальнего Востока. - Совместными усилиями, мы создадим свой вариант путеводителя, который заинтересует как жителя города, так и его гостей. На протяжении всего процесса мы будем вашими проводниками, чтобы вы смогли достичь успеха в этом творческом процессе.

Среди ребят оказались те, кто умеет рисовать, работать со звуком, анимацией и писать тексты, сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии. Для удобства работы было решено разделиться на группы, чтобы каждый участник мог заниматься тем, что ему по-настоящему интересно.

- Этот проект не только развивает у детей креативное мышление и творческие навыки, но и позволяет им лучше узнать свой город, его историю и достопримечательности, - поделилась куратор проекта в Бурятии Сожилма Анчирова. - Мы уверены, что созданный ими путеводитель будет не только увлекательным, но и информативным, и станет отличным подарком для всех, кто приезжает в Улан-Удэ.