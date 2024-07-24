В Улан-Удэ за ночь откачали с улиц более двух тысяч кубов воды

22 и 23 июля были сильные ливни
Более двух тысяч кубометров воды откачали за ночь с улиц столицы Бурятии, сообщает комбинат по благоустройству мэрии Улан-Удэ.
Работа по устранению последствий ливней в городе продолжается. На линии работают шесть вакуумных машин. Лужи откачивают на улицах Смолина, Борсоева, Ленина, Балтахинова, Совхозной, Ербанова, Циолковского.
Там, где уже откачена вода, специалисты убирают песок с проезжей части.
Также в районах города устраняют промоины, образовавшиеся на дорогах.
Начальники участков комбината и 24 июля объезжают районы и оперативно передают информацию в диспетчерскую службу.Оставить заявку на откачку воды или устранение промоин на дорогах можно по телефонам: 379-646, 380-838.
Как сообщал «Байкал-Daily», причина таких сильных ливней, считают власти, в глобальном потеплении.