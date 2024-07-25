Он пройдёт на следующей неделе
Форум «Садоводы Бурятии» проведут в республике для развития садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Мероприятие станет общественной площадкой, на которой будут рассмотрены наиболее важные и проблемные вопросы, касающиеся СНТ и ОНТ. Форум пройдёт в течение двух дней – 30 и 31 июля.
В первый день, 30 июля, состоится выезд в СНТ «Росинка» в Заиграевском районе, где будут проведены следующие мероприятия:
- Площадка «Мастер-класс садоводства и огородничества в зоне северного рискованного земледелия и садоводства. Положительные примеры по выращиванию различных культур и получение высоких урожаев»;
- Ярмарка «Мой сад и огород: урожай рекорд побьёт».
Во второй день форума, 31 июля, состоится пленарная конференция в Улан-Удэ, в здании правительства РБ, зал № 318. Начало конференции в 10:00.
Принять участие могут все желающие представители СНТ. Также 31 июля, в день пленарной конференции, можно принять участие как очно, так и онлайн. Об этом сообщает администрация Железнодорожного района Улан-Удэ, ссылаясь на Общественную палату Республики Бурятия.
Возрастное ограничение: 18+.
Садоводы Бурятии соберутся на форум
Общество, Фото:
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