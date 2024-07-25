Садоводы Бурятии соберутся на форум

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он пройдёт на следующей неделе



Форум «Садоводы Бурятии» проведут в республике для развития садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Мероприятие станет общественной площадкой, на которой будут рассмотрены наиболее важные и проблемные вопросы, касающиеся СНТ и ОНТ. Форум пройдёт в течение двух дней – 30 и 31 июля.



В первый день, 30 июля, состоится выезд в СНТ «Росинка» в Заиграевском районе, где будут проведены следующие мероприятия:

- Площадка «Мастер-класс садоводства и огородничества в зоне северного рискованного земледелия и садоводства. Положительные примеры по выращиванию различных культур и получение высоких урожаев»;

- Ярмарка «Мой сад и огород: урожай рекорд побьёт».



Во второй день форума, 31 июля, состоится пленарная конференция в Улан-Удэ, в здании правительства РБ, зал № 318. Начало конференции в 10:00.



Принять участие могут все желающие представители СНТ. Также 31 июля, в день пленарной конференции, можно принять участие как очно, так и онлайн. Об этом сообщает администрация Железнодорожного района Улан-Удэ, ссылаясь на Общественную палату Республики Бурятия.



Возрастное ограничение: 18+.



