На некоторых улицах Улан-Удэ временно отключат свет

Его не будет до 5 вечера



Сегодня, 24 июля, в столице Бурятии будет частично отключено электричество. Об этом сообщает администрация Железнодорожного района.



С 9:00 до 17:00 будет произведено отключение электроэнергии потребителям по адресам:

- ул. Боровая, 36-43; ул. Радищева, 11-32; ул. Шевченко, 101-132.



С 10:00 до 17:00 света не будет по адресам:

- ул. Артёма, 1-18; ул. Музейная, 180.



Причины временного прекращения подачи электричества не уточняются.

