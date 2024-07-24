На некоторых улицах Улан-Удэ временно отключат свет

Его не будет до 5 вечера
Сегодня, 24 июля, в столице Бурятии будет частично отключено электричество. Об этом сообщает администрация Железнодорожного района.
С 9:00 до 17:00 будет произведено отключение электроэнергии потребителям по адресам:
- ул. Боровая, 36-43; ул. Радищева, 11-32; ул. Шевченко, 101-132.
С 10:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- ул. Артёма, 1-18; ул. Музейная, 180.
Причины временного прекращения подачи электричества не уточняются.
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Общество, Фото:
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