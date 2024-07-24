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Стала известна причина аномальных дождей, обрушившихся на Улан-Удэ

Стала известна причина аномальных дождей, обрушившихся на Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожанам объяснили, почему столицу Бурятии постоянно заливает

Накануне в муниципальном центре управления (МЦУ) Улан-Удэ рассказали, в чём причина мощных ливней, которые настигли этим летом столицу Бурятии и многие другие российские города. Она, как выяснилось, кроется в повышении глобальной температуры, которая увеличивает способность атмосферы удерживать влагу.

- Чем теплее воздух, тем больше воды он удерживает. Так считают эксперты в России и по всему миру, – отметили в МЦУ. – Из-за повышения температуры осадки стали интенсивнее на 10-40% по сравнению с доиндустриальной эпохой. В Улан-Удэ скоплению дождевой воды на дорогах способствует и географическое положение. Город находится в Иволгино-Удинской межгорной впадине – между хребтами Хамар-Дабан и Улан-Бургасы. Разница в высоте между разными микрорайонами приводит к скоплению осадков и объединению их в мощные потоки на проезжей части и тротуарах, которые не может остановить ни одна ливневая канализация.

В муниципальном центре управления добавили: ливнёвки физически не способны принять сразу всю воду. Большинство из них построены самотечным способом.

- То есть вода постепенно стекает сама с высоких точек на низкие. И это доказывают наблюдения жителей, что она уходит с улиц в течение одного-двух часов после окончания ливней, – заключили в МЦУ.

Вечером 22 июля на столицу республики обрушился сильный дождь. За считанные минуты по всему городу образовались гигантские лужи.

Ливневые канализации не справлялись с мощными потоками. По некоторым улицам текли настоящие реки. По ним еле пробирались автобусы, маршрутки и автомобили.

Переходить проезжую часть людям пришлось, бредя по щиколотку в воде. Кто-то, чтобы не портить обувь, снимал её и нёс в руках, а третьи искали обходные пути – по дворам да закоулкам. Прохожие балансировали между луж по бордюрам – так риск промочить ноги был меньше. 

В ямы на размытых дорогах проваливались машины. Во вторник, 23-го июля, в Улан-Удэ тоже прошёл сильный дождь. Коммунальщики вскоре приступили к ликвидации последствий стихии. Кстати, в июне в мэрии утверждали, что настоящие озёра в городе разливаются из-за строительства новых объектов, в том числе – третьего моста через Уду на пересечении улиц Трубачеева и Сахьяновой.

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