Его частично обесточило из-за разгула стихии
Накануне вечером на Бурятию обрушилась непогода. В Селенгинском районе прошёл мощный ливень. В итоге некоторые населённые пункты после разгула стихии остались без света.
Как сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7», обесточены оказались, в частности, Гусиноозёрск, улусы Тохой, Харгана, Цайдам, сёла Жаргаланта, Нижний Убукун, Средний Убукун, Гусиное Озеро и Селендума, а также посёлки Новоселенгинск и Темник.
ЛЭП в Гусином Озере подключить не удалось. В Селендуме осмотру мешали размытые дороги. Работы должны продолжиться утром 24 июля.
В районе Бурятии наступил «конец света»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они посетят Улан-Удэ и Кяхту
Его не будет до 5 вечера
Его частично обесточило из-за разгула стихии
Горожанам объяснили, почему столицу Бурятии постоянно заливает
Их можно использовать в различных областях технических наук
Мероприятие состоится на станции Дивизионная
Пенсионеры страдают из-за неподъёмных цен на твёрдое топливо
В некоторых районах пообещали +34 градуса
Шествие пройдёт от Свято-Одигитриевского собора до Успенского кафедрального собора
Его проведут в эту субботу
Гран-при выиграла команда из Бичурского района
Бой состоится 27 августа
Церемония освящения состоится в эту субботу
Ему планируют передать новое здание
Супруги прожили в браке от 40 до 62 лет