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В районе Бурятии наступил «конец света»

В районе Бурятии наступил «конец света»
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Его частично обесточило из-за разгула стихии

Накануне вечером на Бурятию обрушилась непогода. В Селенгинском районе прошёл мощный ливень. В итоге некоторые населённые пункты после разгула стихии остались без света.

Как сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7», обесточены оказались, в частности, Гусиноозёрск, улусы Тохой, Харгана, Цайдам, сёла Жаргаланта, Нижний Убукун, Средний Убукун, Гусиное Озеро и Селендума, а также посёлки Новоселенгинск и Темник.

ЛЭП в Гусином Озере подключить не удалось. В Селендуме осмотру мешали размытые дороги. Работы должны продолжиться утром 24 июля. 
отключение света электроэнергия погода

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