В районе Бурятии наступил «конец света»

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Его частично обесточило из-за разгула стихии



Накануне вечером на Бурятию обрушилась непогода. В Селенгинском районе прошёл мощный ливень. В итоге некоторые населённые пункты после разгула стихии остались без света.



Как сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7», обесточены оказались, в частности, Гусиноозёрск, улусы Тохой, Харгана, Цайдам, сёла Жаргаланта, Нижний Убукун, Средний Убукун, Гусиное Озеро и Селендума, а также посёлки Новоселенгинск и Темник.



ЛЭП в Гусином Озере подключить не удалось. В Селендуме осмотру мешали размытые дороги. Работы должны продолжиться утром 24 июля.

