Музееведы со всей страны соберутся в Бурятии по проекту «Музейные маршруты России»

Они посетят Улан-Удэ и Кяхту

С 31 июля по 3 августа 2024 года минкультуры России совместно с правительством Бурятия в Улан-Удэ и Кяхте проводит комплекс мероприятий Всероссийского проекта «Музейные маршруты России». Об этом сообщает пресс-служба Национального музея республики.

Цель проекта - продвижение музеев на всей территории страны, стимулирование туристических потоков в объекты культуры. Музеем-куратором сессий проекта выступит Государственный объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

Участников проекта ожидает насыщенная событиями культурная и деловая программа: посещение Иволгинского дацана «Хамбын Хурээ», экскурсии в «Этнографический музей народов Забайкалья», Художественный музей имени Сампилова, Музей истории Бурятии имени Хангалова, Новоселенгинский музей декабристов, Кяхтинский краеведческий музей имени академика Обручева. Запланированы открытые лекции заслуженного художника Бурятии Зорикто Доржиева и Натальи Поленовой, директора Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Поленова.

В рамках деловой программы пройдёт пленарная сессия «Музей как субъект креативной экономики», на которой выступят руководители ведущих музеев страны – Государственной Третьяковской галереи, Музея Москвы, Санкт-Петербургского Манежа, Музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного военно-исторического и природного музей-заповедника «Куликово поле».

Будет реализован совместный проект Национального музея Бурятии и музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева (Владивосток). Это первый детский путеводитель и аудиогид по городу Улан-Удэ. Его основная идея – пробудить интерес к истории города и Бурятии, рассказать, через понятные образы детям, как была основана республика и что этому предшествовало, где история до сих пор хранится в её столице, какой Бурятия и Улан-Удэ были раньше, о чём мечтали её создатели и каким она стала сейчас. Аудиогид от школьников - это новый взгляд на предметы, представленные в музейных экспозициях или объекты в городе. Ребята выбирают понравившиеся экспонаты или объекты, внимательно их изучают и рассказывают о них увлекательные истории.

В ходе презентационной сессии музеи Бурятии расскажут о своих самых интересных проектах и достижениях. В финале деловой программы первого дня Дарья Маркова, начальник отдела Музейного фонда РФ Департамента музеев и внешних связей минкультуры России, проведёт экспертное мероприятие по фондовой работе и ответит на самые актуальные вопросы

2 августа в Кяхтинском краеведческом музее имени академика Обручева пройдёт круглый стол, посвященный 300-летию Кяхты и созданию нового межрегионального выставочного проекта, посвященного «Сибирскому тракту». В круглом столе примут участие руководители музеев регионов, через которые проходила самая протяженная сухопутная дорога в мире. Сибирский тракт соединял европейскую часть российской империи с Китаем, имел колоссальное значение для освоения Сибири.

На сайте Культура.РФ будет идти прямая трансляция «Музейных маршрутов».





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