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Бурятия помогает готовить дома Старобешевского округа к зиме

Бурятия помогает готовить дома Старобешевского округа к зиме
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Выделено 2,2 млн

Бурятия, как регион-шеф, помогает готовить к зиме многоквартирные дома (МКД) в Старобешевском муниципальном округе Донецкой народной республики. В поселке Старобешево завершены работы по промывке и опрессовке внутридомовых коммунальных сетей в 35 МКД.

Республика выделила на подготовку многоквартирных домов в округе 2,2 миллиона рублей. Всего должна быть проведена промывка и опрессовка в 158 домах: 35 в Старобешево и 123 в г. Комсомольское, где работы сейчас также ведутся.

Как сообщал «Байкал-Daily», также благодаря Бурятии в Старобешевском районе построили новые дороги.   
Старобешеский округ Старобешево ДНР подготовка к зиме ЖКХ

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