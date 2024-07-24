Бурятия помогает готовить дома Старобешевского округа к зиме

Выделено 2,2 млн
Бурятия, как регион-шеф, помогает готовить к зиме многоквартирные дома (МКД) в Старобешевском муниципальном округе Донецкой народной республики. В поселке Старобешево завершены работы по промывке и опрессовке внутридомовых коммунальных сетей в 35 МКД.Республика выделила на подготовку многоквартирных домов в округе 2,2 миллиона рублей. Всего должна быть проведена промывка и опрессовка в 158 домах: 35 в Старобешево и 123 в г. Комсомольское, где работы сейчас также ведутся.
Как сообщал «Байкал-Daily», также благодаря Бурятии в Старобешевском районе построили новые дороги.