23 июля

22 июля

Популярное

Глава Курумканского района Бурятии призвал земляков набраться терпения

Глава Курумканского района Бурятии призвал земляков набраться терпения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В районе действуют восемь лесных пожаров, один из них сложный

В группе «Курумкан-инфо.24/7» в связи с лесопожарной обстановкой опубликовали обращение главы Курумканского района Леонида Будаева.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 22 июля в лесах Курумканского района ввели режим ЧС. 

- В июле сложилась крайне неблагополучная ситуация по всем северным районам Бурятии, сухая жаркая, без осадков погода и сухие грозы привлекли за собой возникновение лесных пожаров. Муйский, Баунтовский, Северо-Байкальский, Баргузинский и Курумканский районы ведут борьбу с пожарами уже более месяца. У нас в районе произошли крупные пожары на территориях сельских поселениях Барагхан и Майск, на которых работали 215 человек. Благодаря усилиям сотрудников авиалесоохраны, лесной охраны с разных районов Бурятии и привлечённых лесопользователей, противопожарной службы и местного населения проведена ликвидация данных пожаров, - рассказал он.

Леонид Будаев отметил, что сейчас в районе действуют восемь новых лесных пожаров, три из которых в труднодоступной местности в горах Верхне-Баргузинского лесничества, один – в Джергинском заповеднике.

Глава района успокоил земляков: угрозы населённым пунктам нет.

- Пожар в Курумканском лесничестве у села Арзгун под контролем, работают люди и техника, идёт опашка тракторами, крупный пожар в Верхне-Баргузинском лесничестве в местности Куллук действует на площади 1251 га, там работают более половины всех задействованных на пожарах людей, работают два трактора. Всего на пожарах в районе работают 135 человек. Согласно плану тушения пожаров, в ликвидации задействовано 100% сил и средств от плана и дополнительно привлечены силы из других районов и Улан-Удэ,, - продолжил Леонид Будаев.

Он добавил, что задымлённость территории также обусловлена пожарами во всех ближних районах: Баргузинский, Баунтовский, Северобайкальский, Еравнинский, Хоринский, Муйский и др.

- Прошу земляков набраться терпения, люди и техника работают, оперативный штаб по ЧС работает в постоянном режиме, - заключил руководитель района.

Угрозы Арзгуну нет

Один из лесных пожаров действует в четырёх километрах от села Арзгун. Как сообщил заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев, угрозы населённому пункту нет.

- На тушении пожаров задействован 31 человек: 24 человека лесной охраны и семь парашютистов-десантников пожарных. Задействованы две единицы техники. В данное время проводится отжиг кромки, ведётся встречный пал порядка семи километров. До ближайшего населённого пункта от лесного массива четыре километра, это чистое поле. Угрозы населённому пункту, объектам экономики, социальным объектам нет. Однако две пожарные машины стоят в населённом пункте Арзгун и в случае чего готовы к действиям, - подчеркнул Иван Альхеев.


Курумканский район лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В дацане Бурятии откроют Цогчен дуган
В дацане Бурятии откроют Цогчен дуган
Общество, 23.07.2024
Церемония освящения состоится в эту субботу
В Улан-Удэ переедет детский технопарк
В Улан-Удэ переедет детский технопарк
Общество, 23.07.2024
Ему планируют передать новое здание
Глава Курумканского района Бурятии призвал земляков набраться терпения
Глава Курумканского района Бурятии призвал земляков набраться терпения
Общество, 23.07.2024
В районе действуют восемь лесных пожаров, один из них сложный
В селе Бурятии приступили к укладке асфальта
В селе Бурятии приступили к укладке асфальта
Общество, 23.07.2024
Работы ведутся в Верхней Иволге
В районе Бурятии медаль вручили супругам, прожившим вместе более 50 лет
В районе Бурятии медаль вручили супругам, прожившим вместе более 50 лет
Общество, 23.07.2024
Чета переехала в село Нижний Саянтуй почти 40 лет назад
В Улан-Удэ завершились всероссийские соревнования «Стрелы Байкала»
В Улан-Удэ завершились всероссийские соревнования «Стрелы Байкала»
Общество, 23.07.2024
Стали известны победители и призёры турнира
В Улан-Удэ разыграли кубок генконсула Китая по го
В Улан-Удэ разыграли кубок генконсула Китая по го
Общество, 23.07.2024
Его обладателем стал чемпион России
В Бурятии ветерана труда поздравили с 95-летием
В Бурятии ветерана труда поздравили с 95-летием
Общество, 23.07.2024
Юбиляр – жительница Заиграевского района
Дно Байкала очистят от затонувших рыболовецких сетей
Дно Байкала очистят от затонувших рыболовецких сетей
Общество, 23.07.2024
Объявлен старт масштабной экспедиции по поиску и подъёму старых сетей со дна озера
Флаг бурятского министерства водрузили на вершину Эльбруса
Флаг бурятского министерства водрузили на вершину Эльбруса
Общество, 23.07.2024
Его установил там сотрудник Минсоцзащиты РБ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^