Глава Курумканского района Бурятии призвал земляков набраться терпения

В районе действуют восемь лесных пожаров, один из них сложный



В группе «Курумкан-инфо.24/7» в связи с лесопожарной обстановкой опубликовали обращение главы Курумканского района Леонида Будаева.



Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 22 июля в лесах Курумканского района ввели режим ЧС.



- В июле сложилась крайне неблагополучная ситуация по всем северным районам Бурятии, сухая жаркая, без осадков погода и сухие грозы привлекли за собой возникновение лесных пожаров. Муйский, Баунтовский, Северо-Байкальский, Баргузинский и Курумканский районы ведут борьбу с пожарами уже более месяца. У нас в районе произошли крупные пожары на территориях сельских поселениях Барагхан и Майск, на которых работали 215 человек. Благодаря усилиям сотрудников авиалесоохраны, лесной охраны с разных районов Бурятии и привлечённых лесопользователей, противопожарной службы и местного населения проведена ликвидация данных пожаров, - рассказал он.



Леонид Будаев отметил, что сейчас в районе действуют восемь новых лесных пожаров, три из которых в труднодоступной местности в горах Верхне-Баргузинского лесничества, один – в Джергинском заповеднике.



Глава района успокоил земляков: угрозы населённым пунктам нет.



- Пожар в Курумканском лесничестве у села Арзгун под контролем, работают люди и техника, идёт опашка тракторами, крупный пожар в Верхне-Баргузинском лесничестве в местности Куллук действует на площади 1251 га, там работают более половины всех задействованных на пожарах людей, работают два трактора. Всего на пожарах в районе работают 135 человек. Согласно плану тушения пожаров, в ликвидации задействовано 100% сил и средств от плана и дополнительно привлечены силы из других районов и Улан-Удэ,, - продолжил Леонид Будаев.



Он добавил, что задымлённость территории также обусловлена пожарами во всех ближних районах: Баргузинский, Баунтовский, Северобайкальский, Еравнинский, Хоринский, Муйский и др.



- Прошу земляков набраться терпения, люди и техника работают, оперативный штаб по ЧС работает в постоянном режиме, - заключил руководитель района.



Угрозы Арзгуну нет



Один из лесных пожаров действует в четырёх километрах от села Арзгун. Как сообщил заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев, угрозы населённому пункту нет.



- На тушении пожаров задействован 31 человек: 24 человека лесной охраны и семь парашютистов-десантников пожарных. Задействованы две единицы техники. В данное время проводится отжиг кромки, ведётся встречный пал порядка семи километров. До ближайшего населённого пункта от лесного массива четыре километра, это чистое поле. Угрозы населённому пункту, объектам экономики, социальным объектам нет. Однако две пожарные машины стоят в населённом пункте Арзгун и в случае чего готовы к действиям, - подчеркнул Иван Альхеев.





