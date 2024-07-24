В Бурятии усилится жара

В некоторых районах пообещали +34 градуса
В среду, 24 июля, в Бурятию начнёт возвращаться жара. Днём по республике – от +22 до +27, а в некоторых районах – от +29 до +34 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами и ливни. Кое-где возможен град. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
В Улан-Удэ без существенных осадков и от +26 до +27. Ветер переменный, 6-11 м/с.
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