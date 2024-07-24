24 июля

23 июля

Популярное

В Бурятии усилится жара

В Бурятии усилится жара
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
В некоторых районах пообещали +34 градуса

В среду, 24 июля, в Бурятию начнёт возвращаться жара. Днём по республике – от +22 до +27, а в некоторых районах – от +29 до +34 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами и ливни. Кое-где возможен град. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В Улан-Удэ без существенных осадков и от +26 до +27. Ветер переменный, 6-11 м/с.
погода прогноз погоды дожди град

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии наступил «конец света»
В районе Бурятии наступил «конец света»
Общество, 24.07.2024
Его частично обесточило из-за разгула стихии
Стала известна причина аномальных дождей, обрушившихся на Улан-Удэ
Стала известна причина аномальных дождей, обрушившихся на Улан-Удэ
Общество, 24.07.2024
Горожанам объяснили, почему столицу Бурятии постоянно заливает
Математики Бурятии разработали программы для решения задач теплопроводности
Математики Бурятии разработали программы для решения задач теплопроводности
Общество, 24.07.2024
Их можно использовать в различных областях технических наук
В Улан-Удэ проведут фестиваль мороженого
В Улан-Удэ проведут фестиваль мороженого
Общество, 24.07.2024
Мероприятие состоится на станции Дивизионная
Дрова в Бурятии становятся «золотыми»
Дрова в Бурятии становятся «золотыми»
Общество, 24.07.2024
Пенсионеры страдают из-за неподъёмных цен на твёрдое топливо
В Бурятии усилится жара
В Бурятии усилится жара
Общество, 24.07.2024
В некоторых районах пообещали +34 градуса
В Улан-Удэ совершат Одигитриевский крестный ход
В Улан-Удэ совершат Одигитриевский крестный ход
Общество, 23.07.2024
Шествие пройдёт от Свято-Одигитриевского собора до Успенского кафедрального собора
В парке Улан-Удэ пройдёт фестиваль ЗОЖ
В парке Улан-Удэ пройдёт фестиваль ЗОЖ
Общество, 23.07.2024
Его проведут в эту субботу
В Бурятии назвали победителей литературно-поэтического конкурса
В Бурятии назвали победителей литературно-поэтического конкурса
Общество, 23.07.2024
Гран-при выиграла команда из Бичурского района
В дацане Бурятии откроют Цогчен дуган
В дацане Бурятии откроют Цогчен дуган
Общество, 23.07.2024
Церемония освящения состоится в эту субботу
В Улан-Удэ переедет детский технопарк
В Улан-Удэ переедет детский технопарк
Общество, 23.07.2024
Ему планируют передать новое здание
Глава Курумканского района Бурятии призвал земляков набраться терпения
Глава Курумканского района Бурятии призвал земляков набраться терпения
Общество, 23.07.2024
В районе действуют восемь лесных пожаров, один из них сложный
В селе Бурятии приступили к укладке асфальта
В селе Бурятии приступили к укладке асфальта
Общество, 23.07.2024
Работы ведутся в Верхней Иволге

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^