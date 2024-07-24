Математики Бурятии разработали программы для решения задач теплопроводности

Их можно использовать в различных областях технических наук
В Бурятии учёные кафедры «Математика им. Ц.Б. Шойнжурова» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления разработали несколько программ для решения сложных математических задач. Они могут быть использованы в различных областях технических наук для описания нестационарных переходных процессов теплопроводности.
- Программы полезны при проведении тепловых расчётов и помогут инженерам, учёным получать более точные результаты и наглядно визуализировать данные для глубокого понимания процессов, связанных с теплопроводностью в материалах, - отметили разработчики.
Доцент кафедры Владислав Ханхасаев и его аспирантка, старший преподаватель Технологического колледжа Валентина Пластинина создали ряд программ в пакете «MathCad-15». Они решают первую начально-краевую задачу для дифференциального уравнения в частных производных смешанного типа, двухмерного по пространственным переменным. Использованные в них конечно-разностные схемы аппроксимируют параболо-гиперболическое уравнение теплопроводности и выдают наглядные графики изменения поля температуры с течением времени.
Другие численные программы, разработанные Владиславом Ханхасаевым и его аспирантами Сафроном Баировым и Сергеем Муняевым, позволяют решать ещё более сложные смешанные задачи для линейных и нелинейных гиперболо-параболических уравнений со вторыми и третьими краевыми условиями в пакете прикладных программ «MathCad-15».
Так, одна математическая модель для неограниченной пластины учитывает нелинейность коэффициента теплопроводности от температуры и его зависимость от пространственных переменных внутри прямоугольной области, отражающих неоднородность свойств материала пластины. При этом приводятся расчёты с использованием интегро-интерполяционного метода для сохранения закона энергии и метода простой итерации.
Другие программы, разработанные ими, могут использоваться для расчёта полей температуры в прямоугольной области со степенными нелинейностями во внутренних источниках тепла с учётом особенностей гиперболо-параболического уравнения теплопроводности. Программные и графические возможности позволяют наглядно документировать процесс численного расчёта и вывода результатов вычислительных экспериментов для использования в инженерной среде, сообщает пресс-служба ВСГУТУ.
Математики Бурятии разработали программы для решения задач теплопроводности
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они посетят Улан-Удэ и Кяхту
Его не будет до 5 вечера
Его частично обесточило из-за разгула стихии
Горожанам объяснили, почему столицу Бурятии постоянно заливает
Их можно использовать в различных областях технических наук
Мероприятие состоится на станции Дивизионная
Пенсионеры страдают из-за неподъёмных цен на твёрдое топливо
В некоторых районах пообещали +34 градуса
Шествие пройдёт от Свято-Одигитриевского собора до Успенского кафедрального собора
Его проведут в эту субботу
Гран-при выиграла команда из Бичурского района
Бой состоится 27 августа
Церемония освящения состоится в эту субботу
Ему планируют передать новое здание
Супруги прожили в браке от 40 до 62 лет