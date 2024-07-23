В Бурятии назвали победителей литературно-поэтического конкурса

Гран-при выиграла команда из Бичурского района
В улусе Зандин Мухоршибирского района Бурятии состоялся первый республиканский литературно-поэтический конкурс «Түгнын хүсэн–2024». В творческом состязании приняли участие 66 детей 7-14 лет из нескольких районов республики. Они представили на конкурс шесть команд.
Конкурс был направлен на развитие культуры бурятского народа, изучение и развитие бурятского языка, популяризацию творческого наследия поэтов Бурятии среди детей.
– Надо отметить, что все ребята подготовились к конкурсу. Бурятский народ делится на 11 этнических родов и потому каждая команда состояла из 11 учащихся. Обязательным условием было выступление участников на бурятском языке. Участники были одеты в бурятские национальные костюмы согласно родоплеменной и этнотерриториальной принадлежности, – подчеркнули в республиканском центре народного творчества.
Конкурс состоял из трёх этапов: визитная карточка команды, декламирование поэтического произведения члена союза писателей РФ, члена союза писателей Республики Бурятия Елены Цыбикжаповой, поэтический поединок – декламирование стихов поэтов Бурятии.
Как сообщили в пресс-службе РЦНТ, специальные дипломы вручены:
«За лучшую визитную карточку» и денежный приз – команде «Шэбэртын улаалзайнууд». Руководители: учитель бурятского языка Соёлма Мункуева, учитель музыки Сэржэн Эрдынеева (Шибертуйская средняя общеобразовательная школа, Бичурский район).
«За лучшее декламирование поэтического произведения Елены Цыбикжаповой» и денежный приз от одноклассников поэтессы: Аюне Ц. (Мухоршибирский район), Павлу Ф. (Бичурский район).
«За лучшее выступление в поэтическом поединке» и денежный приз – команде «Захааминай эдиршүүл». Руководитель – Долгорма Тогмитова (Закаменский район).
Награждены дипломом лауреата III степени и денежным призом команда «Түгнын сууряан», руководители: художественный руководитель СДК Надежда Батуева, заведующая СДК Ханда Жигжитова (Религиозная организация дацан «Амарлин» Мухоршибирского района).
Диплом лауреата II степени и денежный приз выиграла команда «Захааминай эдиршүүл», руководитель – Долгорма Тогмитова (Закаменский район).
Обладателем диплома лауреата I степени и денежного приза стала команда «Ая гангата Түгнэмни», руководитель – Светлана Будаин (улус Зандин, Мухоршибирский район).
Гран-при и денежный приз завоевала команда «Шэбэртын улаалзайнууд» Шибертуйской школы Бичурского района, руководители: Мункуева Соёлма, учитель бурятского языка, Эрдынеева Сэржэн, учитель музыки.
Отметим, что 19 и 20 июля на территории Зандинского дугана в селе Зандин проходил традиционный летний праздник «Түгнын хүсэн» – «Сахюусан дуганай найр наадан», посвящённый хранителю Зандинского дугана Чойжил Сахюусану.
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