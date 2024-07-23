Шествие пройдёт от Свято-Одигитриевского собора до Успенского кафедрального собора
10 августа главный собор Бурятии отметит свой престольный праздник — празднование чудотворной иконе Божией Матери, именуемой Одигитрия Смоленская, принесённой на Русь из Константинополя в 1046 году. 22 июля в Иннокентьевском зале управления Улан-Удэнской и Бурятской епархии состоялось совещание по подготовке и организации богослужений и мероприятий, посвящённых этому дню.
В день престольного праздника кафедрального собора Бурятской митрополии митрополитом Иосифом будут совершены праздничные торжественные богослужения перед старинным образом Матери Божией, который постоянно пребывает в соборе. В канун праздника будет совершено праздничное всенощное бдение с литией и чтением акафиста, а в сам день праздника пройдёт божественная литургия.
По окончании литургии состоится Одигитриевский крестный ход. Шествие начнётся от Свято-Одигитриевского собора и проследует до строящегося Успенского кафедрального собора, что в парке Орешково. Завершится крестный ход праздничным концертом и общей трапезой.
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В Улан-Удэ совершат Одигитриевский крестный ход
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