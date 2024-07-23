23 июля

22 июля

Популярное

В Улан-Удэ совершат Одигитриевский крестный ход

В Улан-Удэ совершат Одигитриевский крестный ход
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Шествие пройдёт от Свято-Одигитриевского собора до Успенского кафедрального собора

10 августа главный собор Бурятии отметит свой престольный праздник — празднование чудотворной иконе Божией Матери, именуемой Одигитрия Смоленская, принесённой на Русь из Константинополя в 1046 году. 22 июля в Иннокентьевском зале управления Улан-Удэнской и Бурятской епархии состоялось совещание по подготовке и организации богослужений и мероприятий, посвящённых этому дню.

В день престольного праздника кафедрального собора Бурятской митрополии митрополитом Иосифом будут совершены праздничные торжественные богослужения перед старинным образом Матери Божией, который постоянно пребывает в соборе. В канун праздника будет совершено праздничное всенощное бдение с литией и чтением акафиста, а в сам день праздника пройдёт божественная литургия.

По окончании литургии состоится Одигитриевский крестный ход. Шествие начнётся от Свято-Одигитриевского собора и проследует до строящегося Успенского кафедрального собора, что в парке Орешково. Завершится крестный ход праздничным концертом и общей трапезой.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия Улан-Удэ крестный ход православие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ совершат Одигитриевский крестный ход
В Улан-Удэ совершат Одигитриевский крестный ход
Общество, 23.07.2024
Шествие пройдёт от Свято-Одигитриевского собора до Успенского кафедрального собора
В парке Улан-Удэ пройдёт фестиваль ЗОЖ
В парке Улан-Удэ пройдёт фестиваль ЗОЖ
Общество, 23.07.2024
Его проведут в эту субботу
В Бурятии назвали победителей литературно-поэтического конкурса
В Бурятии назвали победителей литературно-поэтического конкурса
Общество, 23.07.2024
Гран-при выиграла команда из Бичурского района
В дацане Бурятии откроют Цогчен дуган
В дацане Бурятии откроют Цогчен дуган
Общество, 23.07.2024
Церемония освящения состоится в эту субботу
В Улан-Удэ переедет детский технопарк
В Улан-Удэ переедет детский технопарк
Общество, 23.07.2024
Ему планируют передать новое здание
Глава Курумканского района Бурятии призвал земляков набраться терпения
Глава Курумканского района Бурятии призвал земляков набраться терпения
Общество, 23.07.2024
В районе действуют восемь лесных пожаров, один из них сложный
В селе Бурятии приступили к укладке асфальта
В селе Бурятии приступили к укладке асфальта
Общество, 23.07.2024
Работы ведутся в Верхней Иволге
В районе Бурятии медаль вручили супругам, прожившим вместе более 50 лет
В районе Бурятии медаль вручили супругам, прожившим вместе более 50 лет
Общество, 23.07.2024
Чета переехала в село Нижний Саянтуй почти 40 лет назад
В Улан-Удэ завершились всероссийские соревнования «Стрелы Байкала»
В Улан-Удэ завершились всероссийские соревнования «Стрелы Байкала»
Общество, 23.07.2024
Стали известны победители и призёры турнира

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^