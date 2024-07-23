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В дацане Бурятии откроют Цогчен дуган

В дацане Бурятии откроют Цогчен дуган
Общество,  Фото:Чесанский дацан
Церемония освящения состоится в эту субботу

27 июля в Кижингинском районе Бурятии состоится освящение и торжественное открытие Цогчен дугана Чесанского дацана «Гандан Чоймпэллинг». Обряд освящения проведут ширэтэ-ламы, ламы Буддийской традиционной Сангхи России и XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев. Они освятят статуи 1000 будд, которые находятся в алтаре.

Вечером 26 июля состоится встреча-угтамжа Хамбо-ламы. 27 июля с 10:00 начнётся молебен освящения. В 12:20 пройдут торжественное открытие дугана и концертная программа.

С 12:20 стартуют спортивные состязания. В программе: борьба «Бүхэ барилдаан», конные скачки «Мори урилдаан», стрельба из лука «Сур харбалга», соревнования по «Сэр хухалха» и «Шагай наадан». Об этом сообщает паблик «Кижинга-инфо.24/7».

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия дацан буддизм освящение Кижингинский район

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