В дацане Бурятии откроют Цогчен дуган

Общество, Фото: Чесанский дацан

Церемония освящения состоится в эту субботу



27 июля в Кижингинском районе Бурятии состоится освящение и торжественное открытие Цогчен дугана Чесанского дацана «Гандан Чоймпэллинг». Обряд освящения проведут ширэтэ-ламы, ламы Буддийской традиционной Сангхи России и XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев. Они освятят статуи 1000 будд, которые находятся в алтаре.



Вечером 26 июля состоится встреча-угтамжа Хамбо-ламы. 27 июля с 10:00 начнётся молебен освящения. В 12:20 пройдут торжественное открытие дугана и концертная программа.



С 12:20 стартуют спортивные состязания. В программе: борьба «Бүхэ барилдаан», конные скачки «Мори урилдаан», стрельба из лука «Сур харбалга», соревнования по «Сэр хухалха» и «Шагай наадан». Об этом сообщает паблик «Кижинга-инфо.24/7».



Возрастное ограничение: 6+.

