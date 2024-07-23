Церемония освящения состоится в эту субботу
27 июля в Кижингинском районе Бурятии состоится освящение и торжественное открытие Цогчен дугана Чесанского дацана «Гандан Чоймпэллинг». Обряд освящения проведут ширэтэ-ламы, ламы Буддийской традиционной Сангхи России и XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев. Они освятят статуи 1000 будд, которые находятся в алтаре.
Вечером 26 июля состоится встреча-угтамжа Хамбо-ламы. 27 июля с 10:00 начнётся молебен освящения. В 12:20 пройдут торжественное открытие дугана и концертная программа.
С 12:20 стартуют спортивные состязания. В программе: борьба «Бүхэ барилдаан», конные скачки «Мори урилдаан», стрельба из лука «Сур харбалга», соревнования по «Сэр хухалха» и «Шагай наадан». Об этом сообщает паблик «Кижинга-инфо.24/7».
Возрастное ограничение: 6+.
В дацане Бурятии откроют Цогчен дуган
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бой состоится 27 августа
Церемония освящения состоится в эту субботу
Ему планируют передать новое здание
Супруги прожили в браке от 40 до 62 лет
В районе действуют восемь лесных пожаров, один из них сложный
Работы ведутся в Верхней Иволге
Парковок внутри них не будет
Или 96 человек
Чета переехала в село Нижний Саянтуй почти 40 лет назад
Те, которые не вошли в зону КРТ
Стали известны победители и призёры турнира
Также там могут разместиться социальные объекты
Его обладателем стал чемпион России
Юбиляр – жительница Заиграевского района
Объявлен старт масштабной экспедиции по поиску и подъёму старых сетей со дна озера