Работы ведутся в Верхней Иволге
На улице Центральная в селе Верхняя Иволга Иволгинского района Бурятии подрядчики приступили к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Предварительно на объекте выровняли земляное полотно, уложили и утрамбовали основание из щебеночно-песчаной смеси, чтобы качественно уплотнить покрытие. Также вдоль всего участка дороги протяжённостью более 1100 метров обустроили тротуары, установили опоры освещения, а также водоотводные колодцы и лотки.
- На сегодня выполнено около 60 % дорожных работ. Все работы ведутся по графику, ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году, - рассказали специалисты дорожной службы МАУ «Иволга».
Как отметили в администрации района, улица Центральная обеспечивает подъезд жителей села к Верхне-Иволгинской школе, детскому саду «Булжамуур» и сельскому дому культуры. Для удобства и безопасности пешеходов в ходе ремонта дороги обустроят пешеходные переходы, установят искусственные неровности, перильное ограждение и светофоры с пешеходной фазой.
В селе Бурятии приступили к укладке асфальта
Общество, Фото:
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