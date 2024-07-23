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В селе Бурятии приступили к укладке асфальта

В селе Бурятии приступили к укладке асфальта
Общество,  Фото:администрация Иволгинского района
Работы ведутся в Верхней Иволге

На улице Центральная в селе Верхняя Иволга Иволгинского района Бурятии подрядчики приступили к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Предварительно на объекте выровняли земляное полотно, уложили и утрамбовали основание из щебеночно-песчаной смеси, чтобы качественно уплотнить покрытие. Также вдоль всего участка дороги протяжённостью более 1100 метров обустроили тротуары, установили опоры освещения, а также водоотводные колодцы и лотки.

- На сегодня выполнено около 60 % дорожных работ. Все работы ведутся по графику, ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году, - рассказали специалисты дорожной службы МАУ «Иволга».

Как отметили в администрации района, улица Центральная обеспечивает подъезд жителей села к Верхне-Иволгинской школе, детскому саду «Булжамуур» и сельскому дому культуры. Для удобства и безопасности пешеходов в ходе ремонта дороги обустроят пешеходные переходы, установят искусственные неровности, перильное ограждение и светофоры с пешеходной фазой.
Бурятия Иволгинский район дорожный ремонт

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