Забайкальский боец сразится за контракт с «UFC» в Лас-Вегасе

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Забайкальского края

Бой состоится 27 августа



Забайкалец выступит в главном бою вечера на турнире президента «Ultimate Fighting Championship» в США, где отбираются бойцы для международной лиги по смешанным единоборствам. Соревнования пройдут 27 августа в Лас-Вегасе.



Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, Андрей Пуляев родом из Читы. Занимается единоборствами уже 12 лет. Признается, что к спорту пришёл самостоятельно, он не хотел связываться с неправильным образом жизни, а потому не сомневался в своём выборе.



Сейчас спортсмен живёт в Новосибирске и тренируется в филиале школы «Шторм». За это время он успел одержать семь побед в рамках «Shlemenko FC». А попробовать свои силы за океаном ему позволили успешные выступления в Омске.



- Достижением послужило упорство, целеустремлённость и вера в собственные силы, ну и конечно поддержка близких и родных, - поделился Андрей.



Андрей ожидает от предстоящего турнира только победу, его цель – попасть в «UFC», закрепиться там и приложить все усилия чтобы побороться за титул. Соперником его станет американец Лиам Андерсон. Бой пройдёт в среднем весе.



- Подготовка идёт всегда, неважно бой у меня или межсезонье так сказать, тренируюсь всегда, сейчас акцент идёт на работу в парах, борьба, спарринги, отработка, подготовка под соперника, в этом мне помогают Артём Рофаль – боец поп-ММА в лиге «Наше дело», Андрей Корешков – чемпион мира по версии «Bellatot», ну, и конечно же, мой старший товарищ, тренер и основатель авторской школы единоборств «Шторм» Александр Шлеменко, - заключил спортсмен.

